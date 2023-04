Fórmula Animal recebe o Selo de Excelência da ABF

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

A Fórmula Animal ― rede de franquias de farmácia de manipulação veterinária, que produz medicamentos voltados à saúde animal de forma personalizada ― recebe, pelo 2º ano consecutivo, o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising, principal chancela do mercado de franquias brasileiro. A marca conquistou a certificação na categoria Sênior do subsegmento de Farmácias.

Em processo anterior ao recebimento do selo, a marca participou de uma pesquisa aplicada pela ABF com o objetivo de avaliar, do ponto de vista do franqueado, o real apoio fornecido pela empresa aos seus parceiros, desde o processo de seleção do franqueado, passando pelo cumprimento das estimativas de investimento, fornecimento de insumos, suporte e treinamentos, comunicação, chegando ao custo-benefício da rede, lucratividade, retorno de investimento, entre outros itens. O fato de a marca ter conquistado o selo sinaliza, portanto, a visão positiva dos atuais franqueados em relação a esses pontos.

“Estamos muito orgulhosos por receber o Selo da ABF pelo 2º ano consecutivo. Há anos trabalhamos focando em receber esse reconhecimento, o que sempre nos motivou a trabalhar ainda mais em todos os processos para oferecer o melhor atendimento aos nossos franqueados. São eles que fazem a nossa marca se desenvolver e acreditamos muito nesse crescimento em conjunto”, afirma Renata Faria, CEO da Fórmula Animal.

Atualmente, a Fórmula Animal conta com 93 unidades franqueadas distribuídas pelo Brasil e, na pesquisa, obteve respostas positivas em relação à Performance Operacional, Performance Global e Relacionamento. “Todos os nossos colaboradores e franqueados são constantemente treinados para que todas as necessidades dos clientes sejam atendidas, e isso reflete nos resultados que alcançamos. O Selo da ABF é o reflexo de todo esse trabalho”, finaliza a executiva.