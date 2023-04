GPS muda o nome da marca para “Thredd” a fim de refletir sua posição única como parceira de pagamentos de inovadores no mundo todo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

A Global Processing Services, uma plataforma de pagamentos globais de última geração por trás de grandes fintechs, bancos digitais e fornecedores de finanças embutidas no Reino Unido, Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Norte, mudou seu nome hoje para “Thredd”, a fim de refletir o papel fundamental da empresa em unir as diferentes linhas (“threads”, em inglês) do ecossistema global de pagamentos para estimular o crescimento dos pagamentos eletrônicos.

Com uma nova equipe de liderança composta por veteranos do setor, além do apoio de investidores focados no futuro, esse rebranding sinaliza a próxima fase da nossa parceria com os clientes e inovação de produtos para tornar uma realidade as aspirações dos visionários que desenvolvem pagamentos inovadores.

A Thredd é conhecida por sua abordagem focada no cliente para permitir que inovadores na área de pagamentos lancem novos programas de cartão de maneira rápida, fácil e econômica. A Thredd criou um nicho exclusivo como processadora prática e moderna que oferece recursos confiáveis para processamento de pagamentos digitais, incluindo ferramentas de gerenciamento de cartões em tempo real sob medida, geração de relatórios e tecnologia de prevenção contra fraudes de primeira linha.

Certificada pela Visa e Mastercard, além de ser compatível com programas de débito, pré-pago e crédito, a Thredd facilita o processamento de emissores de pagamentos modernos desde 2007 e conquistou a reputação de ser uma plataforma confiável, segura e escalonável.

Atualmente, a plataforma de última geração da Thredd processa bilhões de transações anualmente e atende mais de 100 clientes em 44 países e uma ampla variedade de casos de uso. A Thredd é a parceira de processamento preferida em diversos setores, incluindo bancos digitais, Buy Now Pay Later (BNPL), turismo e banco como serviço (BaaS).

Um dos clientes com crescimento mais rápido da Thredd atualmente é o “superaplicativo financeiro” Curve, que permite aos clientes combinar a maioria dos cartões de débito, crédito e fidelidade em uma plataforma e com um cartão inteligente vinculado para pagamentos. A Thredd forneceu ao emissor capacidade de processamento para a plataforma da Curve desde sua fundação em 2016, apoiando o crescimento para mais de 4 milhões de clientes, a diversificação dos produtos e a expansão da fintech inovadora para mercados internacionais.

“O rebranding para Thredd marca uma nova era para nossa empresa nessa nova fase de crescimento. Passamos os últimos seis meses construindo nossa equipe administrativa com veteranos do setor para expandir os recursos da nossa plataforma e aprofundar nosso compromisso de atender às necessidades das fintechs e bancos mais inovadores do mundo”, afirmou Kevin Schultz, CEO da Thredd.

“A nova marca reflete nosso foco renovado em permitir que os clientes criem um ecossistema de pagamentos mais interconectado, acessível e integrado. Com nossa equipe e proprietários experientes, estamos confiantes em nossa visão de levar nossa parceria para processamento de pagamentos modernos a inovadores do mundo todo.”

Ao explicar a escolha do nome Thredd, Betsy Samuel, diretora de marketing da Thredd, disse: “Nossos clientes, parceiros e membros da equipe disseram que somos um grande conector, criando parcerias verdadeiras no mundo dos pagamentos. Esse é o nosso DNA, e queríamos um novo nome para refletir essa identidade especial, além da nossa posição em expansão como uma grande processadora de pagamentos modernos no coração da economia digital em constante evolução. Temos orgulho do relançamento com um nome que reflete nosso papel e nossa reputação únicos como uma “linha” fundamental do tecido no ecossistema.”

A Thredd conta com o apoio de um consórcio de private equity experiente e especializado em escalonar negócios de tecnologia relacionados a pagamentos, incluindo Advent International, Viking Global Investors, Temasek, e MissionOG, com investidores institucionais que incluem Mastercard e Visa.

