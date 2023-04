Grupo TecnoSpeed é um dos que mais cresceram nas Américas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

O tradicional ranking “The Americas’ Fastest Growing Companies” foi divulgado e o grupo TecnoSpeed está entre as 500 empresas que mais cresceram nas Américas. O ranking destaca que o cenário pós-pandemia foi extremamente desafiador entre as empresas, mas, mesmo assim, a lista conseguiu dobrar o seu valor de mercado. Apenas 15 empresas nacionais entraram para a seleta lista, dentre elas, a TecnoSpeed.

Na sua quarta edição, a TecnoSpeed está presente pela segunda vez consecutiva. Erike Almeida – CEO Grupo TecnoSpeed – define esse momento como: “o reflexo do esforço que dedicamos no dia a dia para ser parceiros das software houses. No momento preciso agradecer aos nossos clientes, colaboradores e toda equipe envolvida, obrigado por focar em fazer do Grupo TecnoSpeed um negócio de destaque, vamos juntos”.

O grupo The Americas’ Fastest Growing Companies

A Financial Times é um jornal inglês com ênfase na área de economia, entre suas principais atividades está a análise, avaliação e divulgação dos rankings de crescimento das empresas privadas em diferentes regiões do mundo, incluindo a lista anual “Americas’ Fastest Growing Companies“. Esse ranking é baseado em um cálculo semelhante ao utilizado na lista europeia, mas com algumas diferenças.

Para serem consideradas na lista das Américas, as empresas precisam ter sede nas Américas (incluindo Norte, Sul e Central), ter receita operacional de pelo menos US$ 100.000 em 2016 e US$ 1,5 milhão em 2021. Além disso, as empresas precisam ser independentes e não subsidiárias ou filiais de uma empresa maior.

As empresas são classificadas de acordo com a taxa de crescimento anual composto (CAGR) da sua receita, sendo que a lista é compilada a partir de dados de empresas públicas e privadas, usando informações financeiras disponíveis ao público.

A lista é baseada em empresas de toda a região, e não apenas no Brasil. Portanto, as empresas brasileiras aparecem na lista ao lado de empresas de outros países das Américas.

Financial Times é focada na área de economia

O ranking “Americas’ Fastest Growing Companies” da Financial Times foi lançado em 2020 e, por conta da sua aplicação e análise, a lista tem se tornado cada vez mais importante por destacar empresas emergentes na região das Américas.

Na lista de 2022, as empresas com as maiores taxas de crescimento anual composto (CAGR) são aquelas que se destacam por sua inovação, visão de longo prazo e capacidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança.

Algumas das empresas brasileiras incluídas na lista deste ano são a Ebanx, TecnoSpeed e a UDS Tecnologia, todas na área de tecnologia, sendo que as duas últimas são de Maringá – Paraná. Como a própria Financial Times menciona, o destaque dessas empresas vai para sua rápida expansão, inovação e abordagem centrada no cliente.

TecnoSpeed entre as que mais crescem nas Américas

Pelo segundo ano consecutivo a Tecnospeed foi incluída na lista “The Americas’ Fastest Growing Companies” da Financial Times em 2023, classificando-se como a 325ª empresa com maior taxa de crescimento anual composto (CAGR) na região das Américas. A empresa teve uma CAGR de 33% entre 2018 e 2021, colocando a empresa entre as emergentes que mais crescem na região.

O principal destaque da TecnoSpeed apontado pela Financial Times é o sucesso da empresa em fornecer soluções inovadoras de tecnologia que ajudam empresas a automatizar processos fiscais e contábeis, simplificando a conformidade tributária e contábil e melhorando a eficiência operacional.

O universo da Casa do Desenvolvedor

A Casa do Desenvolvedor é uma iniciativa da TecnoSpeed que reúne empresas parceiras com foco no desenvolvimento do mercado de software e o compartilhamento de experiências na área da tecnologia.

No fórum da Casa do Desenvolvedor, que reúne mais de 10.000 membros, o ambiente é focado nas discussões de Gestão Empresarial. O CEO da TecnoSpeed, Erike Almeida, está participando de uma discussão sobre EBITDA, uma das ferramentas que colocou a empresa entre as que mais cresceram nas Américas.

O fórum da Casa do Desenvolvedor já está disponível para todos os usuários.