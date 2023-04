IQA lança certificação para vendedores de peças e acessórios de veículos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

Alinhado às necessidades do setor automotivo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva lançará no próximo dia 28 de abril, na Automec, em São Paulo, uma certificação especial para vendedores de autopeças que trabalham com atendimento em lojas de peças e acessórios para veículos automotores, atuando tanto na modalidade presencial ou online. A iniciativa é uma parceria com o Sindicato do Comércio Varejista Peças Acessórios para Veículos (Sincopeças).

A expectativa é atender profissionais que atuam em 64 mil comércios varejistas de autopeças e acessórios em todo o Brasil, de acordo com dados do Sincopeças. A certificação atende a norma técnica ABNT NBR 16999, disponibilizada para o mercado em 2021, que estabelece os requisitos e a sistemática para qualificação de vendedores de peças automotivas.

A iniciativa vai certificar profissionais que apresentarem competências e conhecimento sobre toda a estrutura e componentes do veículo, normas relacionadas ao setor e que saiba utilizar os catálogos de peças. “O balconista precisa entender todo o funcionamento do automóvel, como funciona o motor, os sistemas de injeção e de freio para que possa também auxiliar na venda. Tudo é avaliado dentro da certificação”, explica o gerente de serviços do IQA, Sérgio Fabiano

Ainda segundo Fabiano, além de ser um diferencial para o currículo do profissional, a certificação também é uma vantagem competitiva para os negócios, uma vez que um profissional qualificado pode oferecer um melhor atendimento, estabelecer credibilidade com os clientes e aumentar as vendas.

A certificação de profissionais de autopeças é de carácter voluntário e tem validade de 36 meses (no 1º ciclo). A inscrição na capacitação tem o valor de R$ 150,00 e a prova é realizada na modalidade online. Em caso de reprovação, o candidato tem a possibilidade de refazer o exame uma vez. O certificado pode ser obtido por profissionais com ensino médio completo, que possuam experiência mínima de dois anos na área ou treinamentos técnicos específicos, como reparação automotiva ou de atendimento em lojas de autopeças.

Lançamento oficial

A Certificação de Profissional Vendedor de Autopeças será lançada oficialmente pelo Instituto da Qualidade Automotiva, no dia 28 de abril, às 15h, na Arena de Conteúdo, na Automec – 15ª feira internacional de autopeças, equipamentos e serviços, evento que acontece no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). O IQA estará presente para tirar dúvidas.

Sobre o IQA

Criado em 1995 por entidades do setor e do governo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento e disseminação da Qualidade no Setor da Mobilidade, com objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor, a partir de produtos, sistemas e pessoas com qualidade assegurada mediante certificações compulsórias ou voluntárias.

Representante de órgãos internacionais e acreditado pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro como organismo de certificação, promove treinamentos presenciais e online, conteúdo técnico em publicações/estudos técnicos, inspeções e ensaios de laboratório, com uma cultura de inovação e proximidade às necessidades das organizações e sociedade.