Jack e Laura Dangermond Homenageados com Prêmio Visionário de Conservação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

Em dezembro de 2022, os EUA se uniram a uma coalizão internacional comprometida em preservar 30% das terras e oceanos do planeta até 2030, uma iniciativa conhecida como 30 by 30. Como um assunto inerentemente geográfico, uma das principais ferramentas já em uso para alcançar esta meta é a tecnologia de mapeamento.Esri, líder mundial em inteligência de localização, está na vanguarda da aplicação de mapas e análises para conservação desde sua criação. Uma missão importante aos fundadores, Jack e Laura Dangermond, vem sendo compreender a conexão entre os seres humanos e o planeta para ajudar a construir um mundo mais sustentável. Em reconhecimento a seu trabalho, a International Land Conservation Network (ILCN) concedeu a Jack e Laura Dangermond o Conservation Visionary Award (Prêmio Visionário de Conservação).

“Sempre fomos apaixonados por proteger o mundo natural e este prêmio é uma honra incrível para nós”, disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. “Esperamos que nosso trabalho inspire e motive pessoas e outras organizações a buscar oportunidades semelhantes para conservar áreas naturais remanescentes importantesàsaúde de nosso planeta, sobretudo quando embarcamos na ambiciosa meta de proteger um terço das terras e oceanos do planeta.”

Jack e Laura Dangermond fundaram a Esri em Redlands, Califórnia, em 1969, sendo agora a principal empresa de software de sistemas de informação geográfica (GIS) do mundo. A Esri vem apoiando esforços ambientais ao oferecer acesso de baixo custo a software, conteúdos e recursos mediante seu Nonprofit Organization Program (Programa de Organizações sem Fins Lucrativos). A empresa também doou ou prometeu mais de US$ 1 bilhão em software gratuito da Esri a escolas e organizações ambientais.

Além do suporte da empresa, Jack e Laura Dangermond definiram pessoalmente a Preserve at Point Conception (Preservação na Concepção Pontual) na Califórnia em 2017. Sua doação de US$ 165 milhõesàThe Nature Conservancy ajudou a proteger 24.000 acres da costa central da Califórnia. Atualmente, a organização está criando um gêmeo digital da preservação disponível online, e capacitando pesquisadores a estudar a preservação em qualquer lugar do mundo.

A ILCN conecta organizações cívicas e privadas ao redor do mundo para acelerar a proteção e intensificar a gestão da terra e dos recursos naturais. O Conservation Visionary Award da organização homenageia pessoas que fizeram contribuições notáveis ao campo da conservação. Entre os premiados recentemente estão o Ministro do Meio Ambiente do Chile, Marcelo Mena; o Diretor da Biodiversidade da Direção Geral do Meio Ambiente da Comissão Europeia, Humberto Delgado Rosa; e o Diretor de Conservação da Fundación Catalunya al Pedrera, Miquel Rafa Fornieles.

O prêmio dos Dangermonds foi entregue a Jack e Laura no 2023 Esri Geodesign Summit (Encontro de Cúpula Esri Geodesign 2023).

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistemas de informação geográfica (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda clientes a liberar todo o potencial dos dados, a fim de melhorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, a Esri tem seu software implantado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que fornecem suporte local em mais de 100 países nos seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que aproveitam uma abordagem geográfica para solucionar alguns dos problemas mais complexos do mundo, ao colocar os mesmos no contexto crucial da localização. Acesse nosso site em esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo Esri, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005275/pt/

Contato:

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Cel.: 301-693-2643

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE