LTIMindtree Relata Intenso Ano Fiscal de 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados do quarto trimestre e do ano finalizado em 31 de março de 2023, conforme aprovado por seu Conselho Administrativo.

“Temos o prazer de relatar um intenso ano fiscal de 2023, com um crescimento de receita anual de 19,9% em moeda constante”, disse Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTIMindtree. “Este desempenho líder do setor nos posiciona bem para oferecer um crescimento lucrativo contínuo no ano fiscal de 2024. À medida que avançamos para sistemas e processos unificados, estamos prontos para explorar as sinergias. Nossa receita do quarto trimestre chegou a US$ 1,06 bilhão, um aumento de 13,5% quanto ao ano anterior em moeda constante e 11,9% em termos relatados em dólares. Nossa entrada de pedidos no trimestre foi de US$ 1,35 bilhão, nos ajudando a fechar a entrada de pedidos do ano inteiro em US$ 4,87 bilhões. Acrescentamos 31 novos clientes no quarto trimestre e aumentamos nossa contagem de mais de US$ 50 milhões em clientes de 2 para 13. Nossa margem operacional para o ano inteiro foi de 16,2% e o EPS básico foi de INR 149,1. Os requisitos de clientes mudaram no último trimestre e agora estamos atendendo a novos requisitos para oferecer economia de custos, que estão sendo direcionados para financiar programas de transformação em voo.”

Principais destaques financeiros:

Ano finalizado em 31 de março de 2023

Em dólares (EUA):

– Receita de US$ 4.105,7 milhões (crescimento de 17,2% A/A)

– Lucro líquido de US$ 545,7 milhões (crescimento de 3,0% A/A)

Em rupias:

– Receita de Rs 331.830 milhões (crescimento de 27,1% A/A)

– Lucro líquido de Rs 44.103 milhões (crescimento de 11,7% A/A)

Trimestre finalizado em 31 de março de 2023

Em dólares (EUA):

– Receita de US$ 1.057,5 milhões (crescimento de 1,0% T/T / 11,9% A/A)

– Lucro líquido de US$ 135,6 milhões (crescimento de 11,6% T/T / queda de 7,8% A/A)

Em rupias:

– Receita de Rs 86.910 milhões (crescimento de 0,8% T/T / 21,9% A/A)

– Lucro líquido de Rs 11.141 milhões (crescimento de 11,3% T/T / 0,5% A/A)

Outros destaques do ano fiscal de 2023

Clientes:

– 728 clientes ativos em 31 de março de 2023

– Mais de US$ 1 milhão, clientes aumentaram em 56, total de 383 (aumentaram em 9 no quarto trimestre)

– Mais de US$ 10 milhões, clientes aumentaram em 5, total de 81 (sem mudança no quarto trimestre)

– Mais de US$ 50 milhões, clientes aumentaram em 3, total de 13 (aumentaram em 2 no quarto trimestre)

Pessoal:

– 84.546 profissionais em 31 de março de 2023

– A flutuação nos últimos 12 meses foi de 20,2%

Ganhos em Negociações

Foi selecionada como principal parceria de transformação digital pela Currys, uma varejista de produtos e serviços de tecnologia com sede no Reino Unido. Esta cooperação multimilionária irá permitiràCurrys reforçar sua posição no mercado. A LTIMindtree visa aperfeiçoar o fluxo de receita omnicanal da Currys e impulsionar a transformação de custos.

A onsemi, líder mundial em tecnologias inteligentes de energia e detecção de imagens, escolheu a LTIMindtree como provedora de serviços estratégicos para desenvolver sua plataforma de suporte de TI empresarial de próxima geração. Este contrato plurianual irá envolver a cooperação da LTIMindtree com a equipe de TI da onsemi para impulsionar a inovação e aumentar a eficiência. A transformação de TI faz parte da estratégia mais ampla da onsemi para simplificar operações e investir em áreas de crescimento, como veículos elétricos, ADAS, energia alternativa e automação industrial.

A LTIMindtree foi selecionada pelo Hellenic Bank, uma instituição financeira líder na Europa, como seu parceiro exclusivo de Fonte Estratégica para seu programa de transformação digital, aprimorando a experiência do cliente através da digitalização, simplificando processos e oferecendo produtos competitivos.

Um fabricante norte-americano de soluções de construção de alto desempenho escolheu a LTIMindtree para sua jornada de transformação digital. A LTIMindtree seria o único parceiro a ajudar o cliente com sua infraestrutura de nuvem híbrida e um leque de mais de 100 aplicativos empresariais.

Contrato plurianual e multimilionário concedido por uma seguradora financeira para fornecer serviços de dados e aplicativos.

Contrato independente de testes assinado com uma das maiores seguradoras de bens e acidentes dos EUA.

Uma companhia de seguros dos EUA, que é a maior provedora de seguros complementares nos EUA, fez parceria com a LTIMindtree para um contrato de AMS de vários anos.

Foi escolhida por uma líder mundial de produtos e serviços de engenharia para equipamentos agrícolas, a fim de fornecer serviços de consultoria e testes.

Uma das principais companhias aéreas dos EUA selecionou a LTIMindtree como parceira preferencial em um contrato de manutenção de aplicativos.

Reconhecimentos

Reconhecida no cenário de provedores de serviços de análise de clientes da Forrester, primeiro trimestre de 2023.

Nomeada como ‘Líder’ no Ecossistema de Parcerias de Nuvem da Google ISG Provider Lens™ 2022.

Nomeada como ‘Major Contender’ (Contendor Principal) na Avaliação PEAK Matrix® de Consultoria de Transformação Digital do Everest Group 2023.

Reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ 2022 por Serviços de Aplicativos em Nuvem Oracle, a nível mundial.

Reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ 2022 por Serviços de Aplicativos SAP S/4HANA, a nível mundial.

Nomeada como ‘Líder’ e ‘Star Performer’ (Executante de Destaque) em Aplicativos e Serviços Digitais na Avaliação de Matrizes PEAK de Seguros P&C do Everest Group 2023.

Ganhadora do Prêmio de Excelência em Inteligência Artificial de 2023 para Canvas da LTIMindtree.

Ganhadora do Prêmio de Inovação de 2022 para Ferramentas de Capacitação OnDemand da Duck Creek Technologies nas categorias Remediação CBO (Custom Business Object) e Remediação de Dados de Referência de Banco de Dados.

Reconhecida como uma das Melhores Organizações para Mulheres 2023 pelo The Economic Times.

Reconhecida no DivHERsity Awards 2023 entre as 5 práticas mais inovadoras nos ‘Programas Femininos de Aprendizagem e Desenvolvimento’ e entre as 20 práticas mais inovadoras nas categorias ‘Programas para Mulheres Retornadas’.

* GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Anúncios

O Conselho Administrativo recomendou um dividendo final de Rs 40 por ação de valor nominal de Rs 1 cada para o exercício finalizado em 31 de março de 2023.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor das antigas Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Teleconferência de Ganhos

Quinta-feira, 27 de abril de 2023 (18:45 IST) Para participar da teleconferência de ganhos Clique aqui: https://LTIMindtree.zoom.us/j/84021137095 Ou digite (para maior qualidade, digite um número com base em sua localização): EUA: +1 386 347 5053 ou +1 408 638 0968 Índia: +91 80 71 279 440 ou +91 116 480 2722 ID do seminário virtual: 840 2113 7095 Números de digitação no Zoom: https://LTIMindtree.zoom.us/u/kf0wVD3qg A transcrição e a gravação estarão disponíveis em: https://www.ltimindtree.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005576/pt/

Contato:

Relações com a mídia:[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE