Maio Marketing apresenta Smart Audience no Web Summit Rio

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

A Maio Marketing dos sócios Daniela Guerra, Fred Conté Bela e Thalles Gomes é uma das startups selecionadas para participar do Web Summit Rio, que tomará conta do Riocentro, na Barra da Tijuca, de 1º a 4 de maio. Esta será a primeira edição fora da Europa desse que é um dos principais festivais de inovação do mundo.

O evento reúne empresas que estão redefinindo a indústria de tecnologia e pessoas oriundas de diversos países, entre investidores, startups e população em geral. Seu principal objetivo é buscar dar respostas para uma pergunta importantíssima: para onde a inovação deve ir?

Esta é uma oportunidade para marcas se posicionarem no ecossistema de inovação e reforçarem agendas estratégicas com um público que inclui CEOs, diretores e managers.

A Maio Marketing vai apresentar sua nova solução, Smart Audience que está auxiliando empresas, que trabalham com e-commerce, a impulsionar seus resultados. “Por meio dessa nova solução é possível gerar audiências e abordagens hiperpersonalizadas em diversos canais de marketing e vendas com foco em dores de negócio como aumento do volume de usuários identificados, redução de taxas de abandono de carrinho e aumento de ticket médio”, explica Daniela Guerra..

Maio Marketing

Com escritório em Belo Horizonte e em São Paulo, por meio do Centro de Empreendedorismo e Inovação do Itaú – CUBO, a Maio está há mais de dez anos gerando valor, através de processos contínuos de Customer Centric Marketing, para grandes empresas de diversos segmentos como varejo, saúde, educação, financeiro e serviços.

A empresa é parceira da Oracle e Salesforce em Marketing Cloud e da Oracle Consulting.

Serviço: smartaudience.com.br