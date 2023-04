Mercado pet deve crescer 15% no país de 2023 para 2024

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

Os cães (58,1 milhões) e gatos (27,1 milhões) estão entre os animais mais presentes nas casas de todo o país, ao lado das aves (41 milhões), de acordo com o Censo Pet IPB mais recente, realizado pelo IPB (Instituto Pet Brasil) em 2021. Resultado disso, a Coinf (Comissão de Informação de Mercado) do Sindan (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal), prevê um movimento crescente do segmento Pet: 15,8% em 2023 e de 15% para o ano que vem.

O número de animais nas casas do país aumentou 30% durante a pandemia de Covid-19, segundo o Radar Pet de 2021, pesquisa realizada pela Comac (Comissão de Animais de Companhia), ligada ao Sindicato da Indústria Veterinária.

Como o terceiro país com o maior número de animais domésticos (149,6 milhões), atrás apenas da Argentina e do México, o Brasil tem um mercado pet desenvolvido. O número de empresas veterinárias aumentou 39,3% entre 2017 e 2020, segundo dados do CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária). Nesses três anos, o número de clínicas, hospitais, consultórios, ambulatórios e pet shops passou de 38,1 mil para 53,1 mil.

Para Brunner Giacomin, diretora da Joias PetMom, a tendência de crescimento de 15% esperada pelo mercado pet para o próximo ano pode ser explicada pelo fato de que os animais domésticos têm se tornado a companhia mais frequente nos lares brasileiros. Junto a isso, a cultura de cuidado com eles também é maior.

“O aumento de 30% de animais de companhia nos lares em 2021 é um dos dados que mais chamam a atenção, pois demonstram a forma como os pets têm desempenhado, cada dia mais, um papel de destaque nos lares brasileiros”, afirma.

Giacomin também destaca que, como resultado da presença cada vez maior dos animais nas casas, o mercado tem desenvolvido uma série de produtos a fim de atender às necessidades dos tutores que prezam pela saúde, pela segurança e pelo bem-estar dos animais.

“As plaquinhas de identificação são um exemplo de produto que vem ganhando cada dia mais procura dos tutores brasileiros devido à maior consciência em relação ao cuidado com os pets. Nos últimos anos, estas se tornaram um item mais frequente e de necessidade”, afirma.

