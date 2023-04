Pesquisa aponta que 78% dos consumidores abandonam carrinhos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de abril de 2023.

O abandono de carrinho é um problema comum no varejo online, que pode dificultar a vida dos empreendedores no e-commerce. Apesar de ser uma ocorrência comum em lojas virtuais, a origem dessa prática possui diversas causas e pode ter efeitos negativos ao longo do tempo.

No entanto, de acordo com uma pesquisa do site Opinion Box com mais de 2.100 consumidores, 78% dos compradores têm o hábito de abandonar o carrinho em compras online. Esse comportamento está relacionado a fatores como segurança, confiabilidade e frete.

Segundo Gutto Paixão, diretor de marketing e estrategista da Weethub, uma empresa de assessoria para e-commerces, o abandono de carrinhos é resultado de processos mal estruturados no e-commerce. “O carrinho abandonado é uma consequência. Se a loja virtual não oferece benefícios, se o cliente não enxerga outro valor que não seja a mercadoria, ele vai procurar aquele produto desejado em outro lugar. Hoje, a gente encontra diversos meios para recuperação desses carrinhos, mas não existe ferramenta no mercado que faça milagres. O empreendedor precisa entender a necessidade do seu cliente para oferecer uma solução”, afirma.

Ainda segundo Gutto, o abandono de carrinhos está diretamente ligado à jornada de compra, pois é fundamental que o empreendedor entenda fatores como o comportamento do público e regiões com melhores taxas de venda para estruturar planos de ação e conter o crescimento de compras abandonadas.

Principais motivos para abandono de carrinhos

Segundo um levantamento da Clear Sale, no primeiro trimestre de 2022, foram cerca de 785 mil tentativas de fraude no varejo online. Apesar da normalização das compras online, o consumidor se mantém atento aos menores sinais de fraudes ou golpes.

Apesar das tentativas de fraude, cerca de 56% dos entrevistados na pesquisa da Opinion Box afirmam que a segurança é fundamental ao escolher uma loja online.

Já o frete é o principal motivo de abandono de carrinhos no e-commerce. Cerca de 66% dos consumidores entrevistados afirmam que o valor da entrega é a principal motivação para não finalizar a compra.

Mesmo identificando os principais motivos para o abandono de carrinhos, Gutto Paixão afirma também que o empreendedor não deve esperar que os carrinhos abandonados deixem de existir. “Nós também precisamos entender que é impossível o carrinho abandonado não existir, ele sempre vai estar lá, até nas melhores lojas virtuais. Mas tem um limite onde aquela taxa é comum e quando ela realmente pode se tornar um problema”, completou.

Carrinhos abandonados podem ser vistos como sinais de alerta deixados pelos próprios consumidores, indicando pontos importantes a serem melhorados em um e-commerce.

É importante que os empreendedores entendam as necessidades dos seus clientes e ofereçam soluções para melhorar a experiência de compra na loja virtual.