A LambdaTest traz recursos mais intuitivos à sua plataforma de orquestração de teste holística HyperExecute

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

A LambdaTest, uma plataforma inteligente de nuvem de testes, que oferece uma experiência digital omnicanal, trouxe vários novos recursosàsua plataforma de orquestração e execução de testes holística HyperExecute. A partir de agora, os usuários têm acesso a informações mais detalhadas e podem tomar melhores decisões, tudo isso enquanto aumentam a velocidade de lançamento com o HyperExecute.

Com o HyperExecute, que independe da estrutura e da linguagem, as equipes de Controle de qualidade e Desenvolvimento deixam de lado a forma de testar e passam a se dedicar ao objeto de teste. Além disso, a plataforma oferece opções de implantação flexíveis.

Com o novo recurso “histórico do teste”, os responsáveis por realizar testes passam a ter acesso a um contexto complexo da execução de testes passados sobre o comportamento de determinado caso de teste nas últimas 20 execuções. Isso ajuda as equipes a entender se a falha em um caso de teste é ou não importante, ou se a falha foi frequente, dando importantes insights sobre o caso.

Quantoàparte de “trabalhos”, o recurso de “programação de trabalho” permite aos usuários basicamente direcionar o HyperExecute aos trabalhos que devem ser executados no tempo que quiserem, deixando o restante por conta da plataforma. As equipes podem definir várias programações para determinado projeto. Por fim, o recurso “arquivamento de trabalho” permite às equipes de desenvolvimento arquivar trabalhos sem relevância, podendo consultá-los em outro momento.

O HyperExecute também adicionou o suporte para Tricentis Tosca. Pensando em distribuir os casos de teste Tosca, os usuários podem configurar o projeto pelo HyperExecute e executar listas de execução diretamente da plataforma HyperExecute. A plataforma acelera os ambientes de teste Just-in-Time para os scripts e consegue distribui-los automaticamente, para que possam ser executados em paralelo.

“A tecnologia evolui a um ritmo acelerado, e os clientes esperam uma inovação mais acelerada das empresas. A velocidade de teste de software, no entanto, é um obstáculo. Atualmente, as empresas buscam uma plataforma de orquestração e execução de testes contínuos que seja rápida, confiável, segura e flexível. O HyperExecute é a solução. Estamos sempre buscando maneiras de melhorar a plataforma. Nosso objetivo é sermos a rede digital primordial de testes”, afirma Mayank Bhola, co-fundador e Diretor de Produtos da LambdaTest. “Além disso, temos uma nova ideia para o produto. Com os recursos adicionados, o HyperExecute conseguirá realizar ainda mais trabalho pesado, permitindo que as equipes de Controle de qualidade e os desenvolvedores possam dedicar ainda mais tempo a outras tarefas importantes.”

A LambdaTest também anunciou o lançamento da nuvem de teste que oferece uma experiência digital para empresas. O produto permitirá às empresas acelerar a transformação digital ao oferecer uma plataforma de orquestração e execução de testes holística de ponta, que é acompanhada por análises de teste introspectivas e opções de implantação personalizáveis: nuvem pública, hospedagem única ou local.

Para mais informações, acesse: https://www.lambdatest.com/hyperexecute

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma nuvem de teste inteligente que oferece uma experiência digital unificada e ajuda as empresas e reduzirem drasticamente o tempo de lançamento no mercado através de execuções de teste mais rápidas, lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10 mil clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários de mais de 130 países contam com a LambdaTest quando o assunto é teste.

Nuvem de Testes Contínuos

A nuvem de testes contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem com rapidez alterações em seus aplicativos móveis e de web até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e a diminuir o tempo de lançamento no mercado.

Nuvem de Testes entre Navegadores

Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos de web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de design responsivo e ferramentas de depuração, permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos de web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma perfeita experiência do usuário.

Nuvem de Dispositivos Reais

Com a nuvem de dispositivos reais, os testadores / desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com a nuvem de testes de dispositivos reais, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV).

Nuvem de Regressão Visual Impulsionada por IA

Garantir layouts, designs e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para oferecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos de web de uma organização permaneçam consistentes e sem erros, ao aperfeiçoar a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter percepções antecipadas sobre bugs visuais da interface do usuário antes de liberar seus aplicativos ao cliente. Os testadores / desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais.

Inteligência de Testes Integrada e Impulsionada por IA

As percepções de execução de testes são fundamentais para a transformação digital, pois oferecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada da LambdaTest fornece às empresas percepções sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o futuro desenvolvimento e melhorar a qualidade do aplicativo. Isto pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados detalhados e acionáveis de execução de testes e preencher a lacuna entre dados, percepções e ações para uma melhor e mais rápida tomada de decisão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005241/pt/

Contato:

Assessoria de imprensa da LambdaTest:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE