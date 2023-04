Brasil celebra Dia da Educação na sexta-feira, 28 de abril

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

No próximo dia 28 de abril, o Brasil celebra o Dia Internacional da Educação. A data foi adotada pelo MEC (Ministério da Educação) em consideração ao Fórum Mundial de Educação, realizado em Dacar, no Senegal, entre os dias 26 e 28 de abril de 2000. O evento contou com a participação de líderes de 164 países, entre eles o Brasil, com o intuito de buscar o progresso da educação em todo o mundo.

Durante o fórum, as nações envolvidas assumiram o compromisso com os avanços na área educacional por meio da chamada “Declaração de Dacar”. Desde então, o MEC realizou diversas publicações oficiais em que dá ênfase à importância da data, celebrada na próxima sexta-feira.

Para Michelle Pereira Silva – professora do curso de Atendente de Farmácia da Cebrac São Gonçalo Alcântara com formação em licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde -, a educação é processo vital em todas as sociedades, sendo capaz de contribuir na formação plena dos indivíduos.

“Logo, termos um Dia da Educação contribui para destacar a relevância do tema e levar a conscientização da população sobre os diferentes desafios presentes na Educação”, afirma. E os desafios são muitos: no país, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola, de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2022, que mapeou informações de 47,4 milhões de estudantes em 178,3 mil unidades escolares.

Para Michele Pereira, a data pode ajudar a incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja escolar, social ou familiar.

“Esta data [Dia da Educação] pode ser marcada por depoimentos de diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo, de diferentes tempos e contextos de vida”, pontua. “Assim, pode-se tornar mais evidente a toda sociedade o poder que a educação, seja ela formal ou informal, pode exercer na construção e transformação de vidas”, diz ela.

A professora do curso Atendente de Farmácia da Cebrac São Gonçalo Alcântara chama a atenção para o fato de que os cursos profissionalizantes preparam os educandos para atuar no mercado de trabalho e são capazes de alargar fronteiras aos mesmos.

“Como docente no Cebrac, percebo que o curso profissionalizante fornece conhecimentos, práticas e experiências que aproximam o educando de diferentes profissionais e aumentam as chances deste se identificar em determinada profissão ou área do conhecimento”, explica.

“A partir de um curso profissionalizante, há o despertamento e o vislumbre dos estudantes para a continuidade dos estudos em faculdades, assim como para o investimento em micronegócios, o que contribui para o futuro de todo o país”, articula.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cebrac.com.br/saogoncalo

Cebrac

Rua João Caetano 375, 3° andar Galeria Borges, Alcântara/SG

Telefones

(21);2603-6363

(21) 99606-5602

@cebrac.saogoncaloalcantara