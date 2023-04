Furukawa apresenta soluções de conectividade para o campo na Agrishow 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

As soluções Furukawa destinadas a levar conectividade ao campo – fator essencial para a transformação digital do agronegócio – serão apresentadas na Agrishow 2023, feira internacional de tecnologia agrícola que acontece entre os dias 1º e 5 de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Realizada anualmente por iniciativa de várias entidades ligadas ao agronegócio, a Agrishow deverá reunir, na edição 2023, mais de 800 expositores e receber um público de aproximadamente 200 mil pessoas, do Brasil e do exterior, interessadas em conhecer as principais novidades tecnológicas para o setor.

Um dos destaques do estande da Furukawa será a solução de LTE privado, que permite a implantação de redes sem fio multisserviços em áreas rurais – e grandes áreas em geral – operando na frequência de 250 MHz. “Trata-se de uma solução de conectividade de fácil instalação, baixa manutenção e que, em condições ideais, oferece cobertura de até 100 km de raio e até 15 Mbps na ponta, o que permite ter múltiplos serviços na rede, com transmissão simultânea de dados, voz e vídeo em tempo real”, afirma Daniel Blanco, gerente de Engenharia de Vendas e Inovação da Furukawa.

Já em uso na Usina Coruripe, uma das maiores produtoras do setor sucroenergético do Brasil, a solução de LTE privado da Furukawa inclui eNodeB (estação radiobase), terminais de usuário (UEs) com Wi-Fi e GPS integrados e design robusto – o que os torna indicados para uso no campo, por exemplo, em tratores e máquinas agrícolas, ou ainda incorporados a sensores, medidores e gateways IoT utilizados na coleta de dados. A solução também inclui o software de controle (EPC), que pode ser embarcado na eNodeB e tem capacidade para suportar até 10 mil terminais registrados e cem em comunicação simultânea.

Além disso, a Furukawa apresenta na Agrishow um amplo leque de produtos e soluções de conectividade para redes corporativas e, também, para ambientes industriais, com potencial para aumentar a eficiência administrativa e a produtividade de agroindústrias, por exemplo. É o caso do Laserway Industrial, solução de infraestrutura de rede baseada em tecnologia óptica que permite atender às necessidades de automação em ambientes críticos. Entre as vantagens do produto, destacam-se a economia de espaço, a redução do consumo de energia (uma vez que o número de equipamentos ativos na rede é menor), a robustez, a flexibilidade para expansão da rede e, ainda, a imunidade a interferência eletromagnética – uma característica da tecnologia óptica.

Para atender a preocupações relacionadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente, a Furukawa também irá exibir na Agrishow sua linha de cabos e acessórios green, fabricados com revestimento em polietileno verde à base de etanol extraído da cana-de-açúcar.

O estande da Furukawa está localizado na Rua A1a1 da Agrishow – que acontece na Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, km 321, em Ribeirão Preto (SP).