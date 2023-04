Infecções oculares por Herpes Simples têm tratamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

Segundo a publicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, herpes simples é uma doença comum, pela qual pelo menos 99% da população adulta já foi contaminada em algum momento da infância ou adolescência e adquiriu imunidade ao vírus. A herpes simplex é causada pelo vírus herpesvírus (HSV) tipo 1 e tipo 2, o qual tem como principal característica o surgimento de pequenas bolhas na pele, que comumente aparecem nos lábios ou nas genitais.

No caso da herpes ocular, doença que afeta os olhos, se trata de uma infecção causada pelo vírus herpes simples tipo 1, o mesmo que é responsável pelo herpes labial. Esse tipo de infecção pode ser transmitida pelo contato direto com mucosas e secreções de um portador da doença.

Segundo o Dr. Renato Neves, oftalmologista e Diretor do Eye Care Hospital de Olhos, o vírus herpes simples é altamente contagioso e, além de poder ser transmitido por contato com uma pessoa infectada, há o contágio por meio de objetos contaminados. “A herpes ocular pode causar uma variedade de sintomas, felizmente, existem várias formas de tratamento disponíveis para ajudar a aliviar as manifestações e prevenir complicações”, avisa o especialista.

Sintomas e tratamentos

Os sintomas da herpes ocular, segundo o Dr. Renato Neves, podem variar dependendo da gravidade da infecção. O oftalmologista lista abaixo os sintomas mais comuns dessa doença:

– Dor ou desconforto no olho afetado;

– Sensação de corpo estranho no olho;

– Vermelhidão ou irritação do olho;

– Inchaço ao redor do olho;

– Sensibilidade à luz;

– Visão embaçada ou turva;

– Secreção ocular;

– Crostas nas pálpebras;

– Úlceras ou feridas na superfície do olho.

O tratamento para a doença pode variar dependendo da intensidade da infecção e dos sintomas apresentados, podendo incluir remédios específicos e em casos mais graves, pode ser necessário intervenção cirúrgica. “No entanto, o objetivo principal do tratamento é aliviar os sintomas e prevenir complicações”, avisa o especialista, que explica com mais detalhes, alguns dos medicamentos utilizados no processo de recuperação:

Antivirais: o aciclovir e o valaciclovir são fármacos que pertencem à classe dos antivirais e são frequentemente prescritos para tratar a herpes ocular. Eles podem ajudar a reduzir a gravidade da infecção e acelerar a cicatrização das feridas. O medicamento geralmente é administrado na forma de comprimidos, pomadas ou colírios.

Corticosteroides: os corticosteroides são frequentemente prescritos para reduzir a inflamação associada à herpes ocular. Eles podem ajudar a reduzir a vermelhidão, o inchaço e a sensibilidade à luz. No entanto, o uso de corticosteroides deve ser cuidadosamente monitorado, pois eles podem aumentar o risco de complicações, como infecções secundárias.

Tratamento cirúrgico: em casos graves de herpes ocular, pode ser necessária cirurgia para remover cicatrizes ou tecido danificado no olho. A cirurgia também pode ser usada para tratar complicações, como catarata ou glaucoma.

Prevenção

Uma medida importante para evitar o contágio é a prevenção. O Dr. Renato ressalta que se deve manter distância de contato direto com pessoas infectadas pelo vírus. “Se alguém tiver herpes oral, deve evitar tocar nos olhos ou na área ao redor dos olhos. Também é importante evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas e maquiagem”, alerta o oftalmologista.

Caso apresente algum dos sintomas mencionados, o paciente deve buscar ajuda de um profissional capacitado. O tratamento precoce pode ajudar a prevenir complicações e reduzir a gravidade dos sintomas.