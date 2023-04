Microfranquias crescem como opção para aumentar a renda

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

As microfranquias registraram um crescimento expressivo de quase 50% em 2022, impactando significativamente o faturamento anual do franchising, que ultrapassou os R$ 210 bilhões no ano passado, de acordo com o último balanço divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O modelo de negócio faz parte do sistema de franchising e tem como diferencial o valor de investimento inicial reduzido e a operação enxuta, que possibilita ao empreendedor atuar de casa, sem necessariamente precisar ter uma estrutura em um ponto físico.

Além de poderem atuar de casa ou até mesmo fora do país, a maioria dos microfranqueados podem gerenciar a operação sozinhos ou com poucos colaboradores, tornando a manutenção da franquia mais barata.

“As microfranquias são uma oportunidade para aqueles que querem ter o próprio negócio, mas só podem empreender com um capital menor. O modelo facilita o ingresso dessas pessoas ao sistema de franchising, já que os valores das taxas iniciais não podem ultrapassar os 105 mil reais. Geralmente são pessoas que inicialmente buscam aumentar a renda e veem no modelo uma forma de tornar isso realidade, uma vez que o franchising é considerado um dos sistemas de negócios mais seguros para investimento, já que oferece um modelo testado e validado antes de ser disponibilizado no mercado”, explicou o empresário Djelly Girelli, diretor da franquia Voarmais.com.

Atualmente, existem quase 11 mil microfranquias em operação associadas à ABF, sendo a categoria de Serviços e Outros Negócios, o segmento com maior predominância de redes. Além disso, quatro franqueadoras têm mais de mil unidades cada uma, segundo a ABF.

“O levantamento da ABF demonstra que os modelos de menor investimento vêm crescendo de forma acelerada, tendo como destaque operações virtuais e home based, mas não exclusivamente. Além disso, podemos observar também que outros mercados continuam a ver no franchising uma plataforma eficiente e ágil para expandir seus negócios”, falou a vice-presidente da ABF, Adriana Auriemo.