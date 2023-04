Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

Dois satélites O3b mPOWER adicionais foram lançados com sucesso por um foguete SpaceX Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na Flórida, Estados Unidos, às 6:12 pm do horário local, conforme anuncia a SES hoje.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005624/pt/

Terceiro e quarto satélites O3b mPOWER da SES são lançados com sucesso (Photo: Business Wire)

O segundo par de satélites O3b mPOWER se juntará aos dois primeiros satélites lançados em dezembro de 2022, que chegaramàórbita terrestre média (MEO) alvo e estão atualmente passando por verificação em órbita. O sistema O3b mPOWER oferecerá serviços de rede de alto desempenho, proporcionando a melhor taxa de transferência do setor, baixa latência previsível e disponibilidade de serviço ultraconfiável.

Composto por uma constelação inicial de 11 satélites de alto rendimento construídos pela Boeing, o ecossistema O3b mPOWER é facilmente escalável e requer apenas seis satélites MEO para fornecer serviços de conectividade de alto desempenho em todo o mundo. A SES também tem trabalhado em estreita colaboração com alguns dos melhores parceiros de sistemas terrestres do mundo para virtualizar e padronizar uma variedade de plataformas na rede O3b mPOWER para atender clientes de mobilidade, telecomunicações, governo e empresas com mais eficiência e eficácia.

“Hoje, estamos mais perto de cumprir nossa promessa de uma nova era de conectividade. Nossa equipe tem trabalhado com mais de 30 parceiros de tecnologia para preparar a infraestrutura espacial e terrestre do O3b mPOWER para oferecer serviços diferenciados e de alto desempenho demandados pelos clientes para executar suas operações”, comenta Steve Collar, CEO da SES. “Já implementamos e testamos os terminais O3b mPOWER na constelação O3b existente e estamos muito satisfeitos em ouvir o feedback positivo dos clientes sobre mais confiabilidade e melhor desempenho, bem como a facilidade de auto-instalação, ativação e manutenção.”

“Tem sido uma jornada incrível com uma equipe excepcional na fábrica de satélites da Boeing e uma parceria inestimável com a SES”, compartilha Michelle Parker, vice-presidente de Sistemas de Missão Espacial da Boeing Defense, Space & Security. “Enquanto finalizamos os satélites remanescentes, ficamos entusiasmados em mostrar, em órbita, como nossa arquitetura de carga útil 702X, totalmente flexível, permite que as operadoras se adaptem às necessidades de negócios em constante mudança e realoquem recursos instantaneamente”.

Os clientes que utilizam o sistema MEO de segunda geração da SES estão prontos para transformar suas operações e se beneficiar da escala em nível de terabit; o rendimento mais alto, mais flexível e garantido; latência de ida e volta de menos de 150 milissegundos e disponibilidade de serviço incomparável.

Espera-se que o serviço comercial O3b mPOWER comece no terceiro trimestre de 2023. Os principais clientes que se inscreveram no sistema de última geração incluem Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil, Vodafone Cook Islands, governo de Luxemburgo (sujeitoàaprovação parlamentar) e a recém-anunciada CNT Ecuador.

Para obter mais informações sobre como o O3b mPOWER pode trazer um novo nível de desempenho para comunicações via satélite, visite a newsroom.

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência – O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com aproximadamente 8.000 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 369 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005624/pt/

Contato:

Para mais informação, por favor, entre em contato com:

Suzanne Ong

SES, External Communications

Tel. +352 710 725 500

[email protected]



Edelman

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE