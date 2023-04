Transição alimentar ajuda na adoção de um novo pet

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

Uma adoção responsável envolve vários detalhes que devem ser levados em consideração antes da chegada do novo integrante da família. Além dos cuidados básicos, como a primeira consulta ao veterinário, vacinas e casinha para transporte, a alimentação é essencial para proporcionar o início de uma vida saudável ao pet.

Para os tutores, é importante garantir que os novos amigos estejam bem nutridos, pois a alimentação é essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

No momento da adoção é sempre importante entender e conhecer o histórico alimentar do animal a fim de evitar qualquer problema gastrointestinal.

Flavio Lopes, supervisor de assuntos veterinários da Hill’s Pet Nutrition Brasil, explica que muitos dos abrigos de animais, felizmente, recebem doações de vários alimentos de marcas diferentes de voluntários e de outras fontes, porém essa prática faz com que não se tenha um padrão de alimentação.

“Além disso, como normalmente existem muitos animais nos abrigos, pode existir uma competição no momento da alimentação entre eles, principalmente cães, o que pode levar alguns animais a não conseguirem ingerir a quantidade de alimento suficiente para a sua manutenção ou até mesmo uma quantidade maior do que necessita”. Por isso, a importância de saber o máximo de informações possíveis referentes ao animal antes de levá-lo à sua primeira consulta ao médico-veterinário.

Dificilmente o tutor saberá exatamente como foi a alimentação do pet ao longo do tempo em que permaneceu em um abrigo ou até mesmo na rua. Nesses casos, a orientação é que o tutor ofereça um alimento completo e balanceado de alta qualidade.

Lopes orienta para a escolha de uma ração super premium, pois esta garantirá que serão fornecidos todos os nutrientes necessários na manutenção da boa saúde destes animais. “A ideia é que o novo amigo comece seu recente ciclo com um alimento que possa suprir as necessidades nutricionais do animal”, ressalta Lopes.

É sempre recomendável um bom bate-papo com o médico-veterinário e responsáveis pelo local da adoção para levantar o histórico alimentar e de doenças, não só do pet, mas de todos os animais que ali convivem. Lopes orienta que o tutor pergunte quais alimentos o animal já comeu e se em algum momento, teve reação alérgica a algo específico que tenha comido.

É importante os novos pais também terem em mente que existem alimentos que são conhecidamente tóxicos a cães e gatos, como chocolate, café, açaí, cebola, alho, uvas e uvas passas. “Portanto, nada melhor do que conversar com o médico-veterinário para entender o que pode ou não pode ser oferecido”, lembra Lopes.

Transição para uma nova dieta

Para a transição de alimentação, uma dica é o tutor solicitar um pouco da ração que o pet estava ingerindo no local de adoção e trocar gradualmente, em até sete dias, para que o organismo se adeque a nova dieta, evitando, assim, problemas gastrointestinais como vômitos, diarreias, flatulência e borborigmos. “Uma troca gradual para a nova alimentação vai permitir uma adequação da microbiota intestinal ao novo alimento e garantir a saúde intestinal do pet”.

Lopes ressalta a importância dos tutores observarem sinais que o pet está enfrentando problemas de alimentação ou na transição da dieta escolhida. Caso o novo amigo apresente alguns dos problemas citados acima, é recomendado levá-lo ao médico-veterinário para ele entender o que pode estar acontecendo e dar as instruções mais adequadas.