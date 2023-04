Como uma agência de branding cria a identidade de uma marca?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

No marketing, branding (ou gestão de marca) é o conjunto de ações que visam criar, implementar e administrar a imagem e a personalidade de uma empresa. Essas estratégias incluem desde a definição da missão e da visão da marca até a escolha do nome, da identidade visual, do tom de voz e da linguagem utilizada em todas as comunicações.

O objetivo do branding é criar uma relação autêntica com o público, diferenciar-se da concorrência e construir uma percepção positiva e consistente da empresa ao longo do tempo. Sendo assim, a criação de uma identidade para uma marca é uma das funções mais importantes de uma agência de branding.

Segundo Rodrigo Gomes, CEO da agência de marketing digital Tupiniquim, a personalidade da marca é a maneira como a empresa se apresenta ao público, sua “voz” e estilo de comunicação. “Uma imagem forte e consistente é essencial para gerar uma conexão emocional com o público-alvo e diferenciar uma marca da concorrência”, explica o sócio fundador da agência paulistana.

A primeira etapa para desenvolver a identidade de uma marca é entender o público-alvo dela e o mercado em que a empresa está inserida. Para isso, a agência de branding faz pesquisas e análises para identificar os valores, hábitos e necessidades do público, além de avaliar a concorrência para definir o posicionamento da marca.

A partir dessas informações, a agência cria a persona do negócio, que é uma representação semifictícia do público-alvo da empresa. Por meio da persona, é possível definir características como idade, gênero, interesses e estilo de vida, e usar esses dados como referência para a elaboração da personalidade da marca.

A imagem de uma marca envolve diversos aspectos, como, por exemplo, a escolha da linguagem e do tom de voz, a definição de valores e princípios, e a criação de um visual que reflita a identidade da marca. “Tudo isso deve ser pensado detalhadamente para criar uma experiência consistente para o público e transmitir a mensagem da marca de forma clara e coerente”, diz Rodrigo Gomes, da Tupiniquim.

É importante lembrar que a identidade de uma marca não é algo estático. Ela pode evoluir e se adaptar ao longo do tempo, de acordo com as mudanças do mercado e das necessidades dos consumidores. Por isso, também é papel de uma agência de branding atuar no monitoramento de tendências e na gestão da personalidade da marca, para garantir que ela continue relevante e conectada com o público que ela pretende impactar e prospectar.