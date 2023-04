É fácil se prevenir do aumento do roubo de roda e estepe veículos?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

Atualmente, no Brasil, não são apenas os automóveis que correm o risco de serem roubados. O roubo de rodas vem se tornando cada vez mais comum, podendo acontecer a todo momento, em qualquer local.

Mesmo não existindo dados concretos sobre a quantidade de roubo de rodas no país, o crime tem ocorrido com uma frequência maior desde 2014, principalmente no estado de São Paulo.

“A maioria dos criminosos levam o carro completo. Mas também existem aqueles que percebem que as rodas podem ser um bom negócio e quando o carro está ali, vulnerável, retiram as rodas e fogem. É uma ação que costuma ser rápida, muitas vezes, o dono do carro só percebe ao estacionar”, comenta Alexandre Tost, especialista em parafusos e porcas antifurto.

Roubo de rodas dos veículos

Existem diversos tipos de carros circulando pelas cidades, alguns muito mais personalizados do que outros, devido a customizações, trocas de peças e o uso de acessórios diferenciados, de acordo com o gosto do proprietário.

As rodas de ferro, por exemplo, estão sendo substituídas por rodas de liga leve e muitos veículos já saem da fábrica com esse item. Os que não possuem originalmente, logo recebem essa personalização.

“Rodas como essas, de liga leve, possuem um alto valor e os bandidos acabam reconhecendo e cometendo o crime sem pensar duas vezes”, diz Alexandre Tost, que lembra, ainda, que, além das rodas, o roubo de estepe também vem sendo uma das ocorrências relacionadas aos automóveis.

Estepes também entram na lista de roubo/furto

Em pesquisa feita pela empresa CarGlass , o roubo de estepe no Brasil se aproxima dos 40%, o roubo de estepe no Brasil se aproxima dos 40%, principalmente quando o item se encontra dentro do porta-malas do veículo da vítima, pois trata-se de um furto silencioso. Assim como acontece no roubo de rodas, em um primeiro momento, o dono do carro não percebe o ocorrido.

Além de agregar ainda mais valor ao automóvel, o estepe é um item que possui a melhor relação com preço de revenda, algo que também contribui para que o item seja roubado.

“Seja mais simples, ou mais caro, sempre existe uma pessoa disposta a comprar uma roda e pneu por um valor reduzido, sem se preocupar com a procedência, gerando uma compra ilegal”, explica.

Como proteger o veículo do roubo/furto de rodas e estepe?

Existem alguns caminhos que podem ajudar a evitar o roubo como, por exemplo, o carro ser estacionado em locais bem-iluminados e movimentados, não ser deixado na rua, principalmente à noite e, até mesmo, utilizar uma lona no estepe, travas e parafusos antifurtos, estes últimos, bastante eficazes, disponíveis no mercado automotivo.

No caso de estepes existem pessoas que usam correntes grossas com cadeado, alarmes sonoros, mas isso apenas dificulta e não protege totalmente.