Schneider Electric lança estudos que revelam lacuna nas ações sustentáveis

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

A Schneider Electric, encomendou três relatórios de empresas independentes que se concentraram na sustentabilidade das TIs e operações de centros de dados. Os resultados revelam uma desconexão entre intenção e ação, indicando que a maior parte da indústria ainda se encontra na fase inicial da sua jornada de sustentabilidade.

Os três estudos foram conduzidos, separadamente, por analistas líderes da indústria na 451 Research, uma parte da S&P Market Intelligence, Forrester Consulting e Canalys. As empresas recolheram dados de quase 3.000 participantes globais, incluindo os maiores fornecedores de colocation e nuvem, outras soluções de TI e profissionais de muitos segmentos e de diferentes tamanhos de organizações.

O relatório da 451 Research reva um dilema entre a percepção e a realidade das organizações empresariais, que acreditam que os seus programas de sustentabilidade são mais avançados do que são, pois “as avaliações de nível de maturidade de quase metade (48%) dos entrevistados não corresponderam à resposta anterior”. O documento da Forrester Consulting concentrou-se no colocation e descobriu que 73% declararam a sustentabilidade como uma prioridade empresarial para a sua organização, sendo a sua prioridade #2 em geral, mas apenas 33% dizem que as suas organizações criaram um plano estratégico de sustentabilidade.

A pesquisa da Canalys mostra que os parceiros do IT Channel estão investindo em estratégias mais sustentáveis, mas ainda lutam para traduzir o investimento em ação, e carecem de uma resposta clara sobre como atingir esse objetivo. Outro ponto revelado é que, dos parceiros, 61% possuem um time dedicado à sustentabilidade e apenas um terço estabeleceu objetivos de ESG.

“O estudo demonstra claramente que, em data centers e toda a indústria de TI, existe uma lacuna nas ações de sustentabilidade — a intenção parece estar lá, mas falta iniciativa”, disse Pankaj Sharma, EVP de Secure Power Divisions da Schneider Electric. “É claro que os profissionais de TI compreendem e tomam medidas para abordar a sustentabilidade. Mas, o que nos falta, são planos mais abrangentes e apoiados em metas mensuráveis para criar a mudança necessária e enfrentar a crise climática. Esses três estudos encontraram uma lacuna de ação em matéria de sustentabilidade e esse é o desafio coletivo que precisamos enfrentar.”

Para acessar os estudos completos, basta clicar nos links abaixo:

– 451 Research Special Report: Sustainability at the Edge – A Lacuna entre os Planos Empresariais e os Programas de Sustentabilidade para a TI. O documento pesquisou mais de 1.150 médias e grandes empresas em todo o mundo, representando mais de 20 verticais e os seus esforços de sustentabilidade com recursos de TI distribuídos.

Os analistas determinaram que muitas empresas acreditam que estão mais avançadas na sua jornada de sustentabilidade do que realmente são. Os maiores desafios na jornada incluem a otimização da utilização de energia, seguida da obtenção de dados e métricas consistentes (para empresas líderes/avançadas) e a falta de um time qualificado (para organizações iniciantes).

– Forrester Consulting: Reimagine Colocation Strategy With Sustainability Front of Mind. Os pesquisadores pesquisaram 1.033 decisores globais de sustentabilidade em fornecedores de colocation em todo o mundo com o objetivo de explorar os fatores de sustentabilidade na indústria de fornecedores de colocação.

O documento concluiu que as organizações carecem de uma forte estratégia abrangente para os programas de sustentabilidade, tendo apenas 33% afirmado que a sua organização criou um plano estratégico de sustentabilidade. Isto indica que a indústria ainda se encontra no início de uma jornada de sustentabilidade. A pesquisa determinou que avançar é uma peça-chave para o sucesso da sustentabilidade e encontrar o parceiro certo para ajudar as organizações. Também, constatou que as companhias que contrataram uma empresa de consultoria externa como parte das suas iniciativas de sustentabilidade têm 33% mais probabilidade de obterem uma melhoria.

– Canalys: Como os parceiros podem desenvolver estratégias de sustentabilidade? O estudo procurou compreender a prontidão do ecossistema global de canais de TI na jornada da sustentabilidade através do levantamento de 500 provedores de soluções de TI. A pesquisa define a prontidão dos canais de TI e o papel dos mesmos no ecossistema mais vasto.

Canalys descobriu que 60% dedicam recursos ESG (Environmental, Social and Governance) e 40% esperam receitas de soluções de sustentabilidade. Enquanto os parceiros dos canais de TI estão investindo em estratégias de sustentabilidade, eles lutam para traduzir isto em ações. O estudo de mercado valida a necessidade de práticas e soluções sustentáveis de ponta a ponta fornecidas pelos fornecedores de TI e tecnologia.