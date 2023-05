Pet Tech investe em rede social, premiação e associação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de maio de 2023.

O faturamento médio das startups brasileiras no último ano foi de R$ 850.561,89. A informação integra o mais recente “Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups – 2022” realizado pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) com o apoio da Deloitte. O levantamento teve como base referencial 14.000 startups e revelou que, dentre as iniciativas analisadas, 45,8% foram fundadas a partir de 2020.

A cada ano, surgem novas iniciativas a fim de atuar nos mais diversos setores, inclusive na causa animal. No Brasil, empresas de tecnologia e inovação já atuam com soluções para problemas que envolvem o setor pet, inclusive o terceiro setor.

Exemplo disso, a OurPet – O App Animal é uma Pet Tech que funciona como rede social pet com viés em soluções gratuitas para a causa pet. A startup é idealizadora do evento Melhor Pet Brasil, que será lançado no segundo semestre de 2023, e responde pela criação da AB Pet Tech (Associação Brasileira Pet Tech), responsável por materializar o termo Pet Tech no país.

Rafael Barioni, CEO e fundador da OurPet – O App Animal e presidente da AB Pet Tech, destaca que o mercado animal é amplo e possui diversos desafios quanto à necessidade de promoção e desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos e serviços inovadores e sustentáveis por meio do uso de recursos tecnológicos disruptivos.

Barioni classifica como “tímido” o desenvolvimento do conceito de Pet Tech no Brasil. “O termo ainda é pouco conhecido e utilizado no país. Nesse sentido, a rede social OurPet e a AB Pet Tech contribuem para o avanço do setor. Tanto as startups, empresas de tecnologia e inovação, bem como os empresários, ONGs (Organizações Não-Governamentais) e protetores podem se associar”.

O empresário ressalta que todas as melhorias direcionadas ao mercado pet, sejam elas disruptivas ou não, sempre culminam na melhoria da qualidade de vida dos animais, como as carroças motorizadas, sem cavalos, por exemplo.

Premiação irá reconhecer os destaques do setor pet do país

O Melhor Pet Brasil será realizado em maio, por meio do Instagram. O evento consiste em uma votação nacional e democrática para que o público escolha os maiores destaques de cada categoria, como: melhor veterinário, melhor dog walker (passeador de cães), melhor daycare, melhor groomer (tosador), melhor ONG, melhor político ligado à causa animal e melhor influencer pet, entre outras.

“A OurPet – O App Animal é a startup idealizadora de todo este movimento em prol da melhoria de qualidade de vida dos animais”, ressalta Barioni.

Associação pretende unir os envolvidos na causa animal

Barioni conta que a AB Pet Tech é uma pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 04 de outubro de 2022 (Dia Mundial dos Animais), sob a forma de associação civil sem fins lucrativos ou econômicos.

A iniciativa tem como missão convergir startups que se propõem a solucionar problemas do setor pet e empresários do segmento. O presidente da AB Pet Tech destaca os principais objetivos da associação nos tópicos a seguir:

Promover o desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos ou serviços inovadores por meio do uso de recursos tecnológicos para o setor pet;

Propiciar o desenvolvimento e aprimoramento de um ambiente de tecnologia e inovação no segmento;

Fomentar o crescimento e fortalecimento, bem como estimular a divulgação das melhores práticas profissionais, de modo a alcançar novas soluções para questões de diferentes áreas;

Democratizar o conhecimento técnico e ampliar o acesso às inovações;

Oferecer aos associados serviços, ferramentas e metodologias que facilitem e aprimoram produtos e serviços;

Gerar integração por meio de organização de eventos, congressos, simpósios, reuniões técnicas, cursos de educação continuada, academias, palestras e mentorias, entre outros atos;

Representar ou assistir seus associados em juízo ou fora, mediante prévia e expressa autorização, defendendo os interesses profissionais, coletivamente, perante órgãos competentes e o poder público (Constituição Federal, art. 5, XXI);

Fornecer, por si mesma ou através de parceiros, gratuitamente ou mediante remuneração, serviços e capacitação específica aos associados;

Elaborar bases de dados contendo informações sobre o setor pet, coletadas ou recebidas de associados ou não associados, disponibilizando, gratuitamente ou mediante remuneração, informações por meio físico, magnético ou eletrônico.

Para mais informações, basta acessar: https://ourpet.com.br/