Projeção de crescimento fomenta turismo na América Latina

* Por: DINO - 2 de maio de 2023.

A atividade turística está aquecida e as expectativas são positivas para os próximos anos. Segundo a Projeção da Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), baseada em dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o setor deve atingir em 2023 um crescimento de 53,6% na comparação com o ano anterior. Depois de um longo período de medidas restritivas, que impactaram o segmento, as fronteiras entre os países foram reabertas e a procura por destinos internacionais voltou a ganhar destaque nas vendas dos últimos meses.

Acompanhando esse cenário, de acordo com informações da pesquisa do World Travel & Tourism Council (WTTC), divulgadas pelo Portal Panrotas, o setor de turismo da américa latina apresentou o crescimento de 4%, que deve perdurar pelos próximos dez anos. O cenário positivo pode fomentar o turismo brasileiro e colocar os países vizinhos em evidência.

Dentre os principais destinos mais procurados da américa latina estão a Argentina e o Chile. “Seja pelas semelhanças entre os idiomas ou até pela maior proximidade com o Brasil, muitos turistas optam por viajar pela primeira vez, para um lugar fora, que seja mais perto e que também reúna atrativos interessantes”, aponta Rosi Guimarães, especialista que vive na capital chilena Santiago há nove anos e é idealizadora da consultoria Nós no Chile.

Do mochilão a viagens em família, há diversas opções para quem quer visitar algum país latino-americano, mas independentemente do que agrada e cabe no bolso de cada um, Rosi alerta que o mais importante é se preparar para evitar perrengues. “Caso a viagem dos sonhos não seja bem planejada e organizada, ela pode se tornar um verdadeiro pesadelo”, ressalta a consultora.

Informações importantes

Segundo Rosi, para evitar transtornos ao optar por viajar para algum destino internacional, há algumas medidas que podem precaver o turista, como o planejamento antecipado da viagem, pesquisas sobre os destinos desejados e até mesmo a contratação de algum suporte especializado. “Há no mercado diversos tipos de suportes que podem auxiliar desde o planejamento até a conclusão da viagem. Embora muitas informações sobre qualquer destino estejam disponíveis na internet, é importante buscar apoio sempre que necessário”, comenta a consultora.

Ao escolher um destino, é importante estar a par de algumas informações, principalmente de documentação e de segurança. A consultora usa como exemplo o Chile, destino em que o seguro assistência em viagem não é obrigatório, mas que pode ajudar em situações de emergência. “Se for praticar ski ou snowboard, é importante que o seguro tenha cobertura específica para a prática de esportes. Os atendimentos no Chile são muito caros e a espera por exames no Fundo Nacional de Saúde (Fonasa), que é o serviço público local, pode ser longa”, alerta Rosi.

Sobre a documentação, os brasileiros não precisam de passaporte para entrar no Chile, bastando apresentar o documento de identidade, com foto, emitido há menos de 10 anos. “Em apenas 4 horas de voo saindo de São Paulo, você chega a Santiago. O aeroporto está localizado a 20 minutos do Centro e cerca de 30 minutos dos bairros de Providencia, Las Condes e Vitacura, que são as regiões mais recomendadas para se hospedar”, explica Rosi.

Ajuda do Governo

Além do aumento progressivo do mercado de turismo de forma orgânica, Rosi conta que há incentivos dos governos locais para estimular a visita de turistas. Ela usa como exemplo novamente o Chile que, para atrair mais turistas brasileiros, no final de março, promoveu um Roadshow em três capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A rodada foi realizada antes da WTM Latin America, feira da indústria de viagens e turismo da região.

“A Senatur, responsável por fomentar o turismo no Chile, tem priorizado atrair brasileiros para o país, conforme já defendeu, em entrevistas para a imprensa local, no início deste ano, a Diretora nacional da entidade, Andrea Wolleter”, conta Rosi.

Turismo no Chile

Com um território superior a 756 mil km², seis regiões, 57 províncias e 346 comunas, o Chile é uma opção de destino internacional próxima dos brasileiros. Entre as principais atrações do país estão as vinícolas, o Deserto do Atacama, o Vale Nevado, a Patagônia, o Deserto Florido e as capelas de mármore da Carretera Austral, além da possibilidade de conhecer o Oceano Pacífico. “Pela localização estratégica de Santiago, que se encontra bem no centro do Chile, qualquer um dos principais pontos turísticos fica a praticamente uma hora da capital”, explica a especialista e representante da Nós no Chile.

Para saber mais sobre o turismo no Chile e conferir dicas do destino, basta acessar: https://nosnochile.com.br/