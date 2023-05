Serviços Financeiros e Digitais da Randon estão na Agrishow

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2023.

Em sua 28ª edição, a feira tem como objetivo apresentar tendências para todos os tipos de culturas agrícolas, reunindo mais de 800 expositores e com expectativa de mais de 190 mil visitantes. Entre os setores que farão exposições estão os de serviços financeiros, maquinário agrícola, pecuária, transportes, agricultura de precisão, entre muitos outros.

Com amplo portfólio de soluções financeiras para o agronegócio, os Serviços Financeiros e Digitais Randon apresentam ao público da feira planos de consórcio e opções de financiamento nas modalidades CDC e FINAME, além de oportunidades de investimentos e seguros. Em complemento, a Randon Consórcios promove o Consórcio Nacional Randon, com oportunidades especiais para aquisição de implementos rodoviários, o Consórcio Nacional John Deere, para a aquisição de máquinas e de implementos agrícolas, e o Consórcio Nacional DAF, com ofertas de planos para aquisição de caminhões.

Segundo Cláudio Bassani, Gerente Comercial da Randon Consórcios, o objetivo da participação da empresa é consolidar o relacionamento com o público e fomentar negócios, oferecendo oportunidades de investimento por meio dos Serviços Financeiros e Digitais, para a aquisição desde maquinários para o agro até o transporte e logística das safras.

Sobre os Serviços Financeiros e Digitais

Os Serviços Financeiros e Digitais são compostos pela Randon Consórcios, a qual atua nos segmentos de: implementos rodoviários, com o Consórcio Nacional Randon; imóveis e veículos, com a Racon Consórcios; Serviços com a Yeah, máquinas e equipamentos agrícolas, com o Consórcio Nacional John Deere; miniônibus, com o Consórcio Nacional Volare; caminhões, com o Consórcio Nacional DAF, todos eles em parceria com os fabricantes das referidas marcas. Pelo Banco Randon com produtos e soluções financeiras como: financiamentos, antecipação de recebíveis e demais demandas de pessoas e empresas do setor de transporte e logística. Além dos Seguros Randon, com opções de proteção para frotas, empresas, veículos, vida, entre outros.

Serviço:

Agrishow – Feira Internacional de tecnologia agrícola em ação

Data: 1º a 5 de Maio de 2023

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto/ SP

Informações: www.agrishow.com.br