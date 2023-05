Softwares podem ser relevantes para o sucesso de uma empresa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2023.

Ao escolher um sistema para a empresa, é necessário levar em consideração alguns pontos importantes como: custo-benefício, suporte oferecido pela plataforma, complexidade desse sistema, entre outros. Em alguns setores, é necessário também avaliar demandas específicas.

No setor do comércio, por exemplo, mais especificamente para lojas, o importante é ter sistemas vinculados para emissão de notas fiscais e gestão completa de estoque. De acordo com o Sebrae, é necessário aprimorar produtos e serviços, além de acompanhar as tecnologias, para uma empresa manter-se no mercado.

Nas vistorias veiculares, por exemplo, é essencial que os softwares cumpram suas funções de acordo com órgãos regulamentadores. “Para escolher softwares adequados, é essencial funcionalidade e agilidade, mas principalmente a garantia que seu negócio funcionará de acordo com a lei.”, diz Glauco Petelincar, diretor comercial da Ibrascan, empresa de softwares para vistoriadoras.

Pensando no ramo da tecnologia, no momento de buscar um sistema para sua empresa, o mais indicado é optar por aquele do mesmo segmento da empresa, afirma Raphael Pires, da Rock Content. “Escolhendo um bom sistema, haverá melhorias nos índices de satisfação interna, maior controle financeiro, entre outros.”

Independente da área, é importante priorizar a segurança dos sistemas. Segundo Marinho Silva, da empresa Hiper, “ao avaliar qual será o tipo de solução que você adotará na sua empresa, descubra quais são as opções de segurança oferecidas pela fornecedora. Quanto melhor for o controle do acesso, por exemplo, mais seguro o sistema será.”