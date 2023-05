Tecnologia Responsável é pauta no Web Summit 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2023.

A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra estratégia, design e engenharia para impulsionar a inovação digital, marca presença na edição 2023 do Web Summit, que acontecerá no Rio de Janeiro (RJ), com a presença da Dra. Rebecca Parsons, CTO da companhia que tem tido papel fundamental no caminho de promoção da tecnologia responsável e irá palestrar nos dias 2 e 3 de maio.

Quando se trata do impacto da tecnologia no planeta, ela cria tanto desafios quanto oportunidades. Mas uma série de tendências positivas estão surgindo. Os consumidores estão cada vez mais levando em conta a emergência climática ao escolher uma marca e, mais importante ainda, as organizações estão adotando as melhores práticas e padrões e dando passos sólidos em direção à melhoria de sua performance de sustentabilidade. A Dra. Parsons abordará o tema Tecnologia responsável e sustentável: uma obrigação crescente e coletiva, em um painel com Thiago Ávila, do Movimento Bem Viver e, juntos, apresentarão um case da Thoughtworks sobre os impactos positivos de um trabalho realizado com essa parceria.

No dia 3, Rebecca fala sobre a crescente compreensão da tecnologia que está viciando, sobre as mídias sintéticas e vieses na Inteligência Artificial, assim como as pessoas estão compreendendo a tecnologia de forma que esteja fazendo mais mal do que bem. A executiva trará estudos e tendências recentes para abordar algumas maneiras pelas quais é possível promover iniciativas de tecnologia responsáveis. O tema do painel é Tecnologia responsável em uma era de tecnologia hostil.

O estado da tecnologia responsável

A Thoughtworks lançou recentemente “O estado da tecnologia responsável”, um relatório desenvolvido em parceria com o MIT Technology Review Insights, que revela que 55% dos líderes empresariais no Brasil veem a melhoria em sustentabilidade como um dos principais benefícios da tecnologia responsável. A média global é de 43%.

“O alcance da tecnologia está se estendendo a áreas mais sensíveis e complexas, desde decisões de crédito e diagnósticos médicos até sentenças criminais. Isso afeta as interações cotidianas entre nós mesmos, amigos e familiares, bem como nossas funcionárias, clientes e cidadãos. Não é surpresa que as empresas estejam pensando mais em como estão construindo uma tecnologia mais responsável, em vez de se concentrar apenas em parâmetros como conveniência ou custo. Na Thoughtworks, estamos aconselhando as organizações sobre suas estratégias de inovação digital e como a tecnologia responsável pode construir a confiança da cliente, reduzir riscos e atrair talentos, agregando valor e gerenciando quaisquer consequências não intencionais de seus produtos digitais”, complementa a CTO.