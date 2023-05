Especialista aconselha o que inquilinos devem observar antes de locar um imóvel

Compartilhe Facebook

2 de maio de 2023.

Ao alugar um imóvel existe uma série de detalhes que os futuros moradores devem observar para garantir o bem-estar durante o período de vigência do contrato. Desde detalhes da estrutura até o acabamento, vários elementos podem influenciar na experiência do inquilino. É o que explica o especialista Alexandre Giovanella, que é empresário e fundador da franquia Expandy Gestão Imobiliária.

Entre as principais estruturas que devem ser observadas, a maioria é voltada para detalhes que devem ser realizados no acabamento que, quando negligenciados pela construtora, podem desencadear diversos problemas futuros, como goteiras e pisos soltos.

Estrutura: Mesmo que o imóvel seja novo, saber a procedência dos materiais e entender se a estrutura é firme é o primeiro passo para garantir a segurança a longo prazo. Uma forma de garantir isso é pesquisar a construtora responsável e escolher uma imobiliária com boa reputação para cuidar dos trâmites do aluguel ou compra;

Desníveis: O piso da casa precisa ter uma leve inclinação em pontos específicos para que a água escoe para os ralos quando for necessário, como em dias de lavagem. Para checar isso, além de aparelhos específicos, uma bolinha de gude pode mostrar para qual lado está a parte mais baixa. É importante lembrar que essa diferença deve ser sutil;

Piso e parede: Dar leves batidinhas no azulejo pode mostrar se ele está bem preso à parede ou ao chão, caso haja um som oco é importante questionar o corretor que está cuidando do processo;

Rejunte: Entre os azulejos internos ou externos o rejunte deve estar bem completo e sem buracos;

Instalações hidráulicas: Vazamentos, manchas na parede e teto, cheiro de mofo e goteiras são sinais de problemas estruturais e na parte hidráulica. A pressão da água e capacidade de vazão dos ralos também podem ajudar a perceber mau funcionamento nessa parte;

Rede elétrica: Caso as torneiras, paredes e interruptores dêem pequenos choques, esse é um sinal de alerta de que a rede elétrica está com algum problema. Outro cuidado é saber se a tensão das tomadas estão de acordo com os equipamentos do inquilino. Para facilitar essa tarefa é possível usar um identificador de tensão que pode ser comprado online;

Portas e janelas: Abertura, fechamento e as fechaduras devem ser testadas;

Esquadrias: A vedação das portas e janelas é garantida pelas esquadrias. Caso não esteja chovendo no dia, fechar o cômodo, apagar a luz e observar se a luz penetra pelos vãos é uma boa forma de checar se há algum problema nas esquadrias;

Calhas: As calhas devem estar firmes, restes a parede e terem grossura e tamanho adequados para as medidas do imóvel.

“Conhecer a estrutura e quem as ergueu é um dos primeiros passos para entender a credibilidade que pode ser dada para o projeto. Encontrar uma boa imobiliária com corretores regularizados no Creci também pode ajudar o inquilino a garantir que suas dúvidas e questionamentos serão respondidos de forma honesta”, explica Giovanella.