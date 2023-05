Dádivas entre gerações cultiva as conexões familiares e cultura de doação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de maio de 2023.

A população com mais de 60 anos é crescente em todo o mundo, conforme relatório da ONU e honrar este ciclo desde a infância é fundamental para o combate ao Idadismo e criação de políticas públicas que cuidem desta faixa etária. O evento beneficente Dádivas entre Gerações, promovido pela Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade é uma estratégia para apoiar a causa da pessoa idosa, trazendo mais consciência sobre envelhecimento saudável e digno.

Esta é a 5ª edição do evento que surgiu em 2020 e acontecerá no Sky Terrace Garden, um espaço gastronômico na Faria Lima em São Paulo. Será um almoço de domingo, no dia 28 de maio, com atrações, entretenimento e sabores para incentivar a convivência celebrando os vínculos entre as gerações.

Ao fomentar a cultura de doação a favor do afeto familiar, a associação pretende oferecer um dia de fortalecimento de vínculos “Ser avó é a mais divina sobremesa da Vida”, revela Mônica Rosales, co-fundadora e conselheira da associação, que desde 2006 oferece o serviço de Centro de Convivência para 350 pessoas idosas em Carapicuíba, município com um dos mais baixos IDHs da Grande São Paulo.

O menu degustação outonal tem a tônica da vitalidade e do sabor de infância, será assinado pela chef Neka Menna Barreto (Neka Gastronomia) e pelo chef Martin Casilli (Sky Hall Garden e ex Masterchef). Neka e Martin estão oferecendo seus serviços voluntariamente à ASJ.

A convivência entre gerações é um caminho que prepara a sociedade para uma melhor qualidade de vida na maturidade, uma faixa etária crescente que dobrará em 20 anos, conforme o IBGE.

“A intergeracionalidade consiste na troca de saberes, experiências e vivências entre as gerações e está presente em todo o curso de vida, na vida familiar, comunitária e social“, afirma José Carlos Ferrigno, doutor em Psicologia Social pela USP. Ele trabalha com pessoas idosas há 40 anos, escreveu dois livros, é consultor sobre o assunto além de voluntário na Associação Joaquim de Apoio à Maturidade. O especialista ressalta ainda que “A convivência intergeração é uma estratégia de desenvolvimento psicossocial que gera conexões entre pessoas de diferentes idades, baseadas em trocas de experiências de vida, valores, princípios e afetos”, observa o dr. Ferrigno e aponta:”Há na sociedade atual a fragilização dos vínculos afetivos, o individualismo e a competição, que têm gerado espaços sociais segregados e um distanciamento entre as gerações. Fato que influencia direta e definitivamente a qualidade de vida e a saúde das pessoas.”

Ao perceber a necessidade de colocar o tema para sociedade, a Associação São Joaquim criou o Dádivas entre gerações, que reúne famílias, consciência social, laços afetivos, alta gastronomia, cultura de doação e solidariedade em um mesmo dia e local. Os convites são adquiridos via SYMPLA, ou PIX. As reservas podem ser feitas também pelo WhatsApp.

Serviço:

Dádivas entre Gerações

28 de maio, domingo, das 13h às 17h

Sky Terrace Garden: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327/ Sobreloja

Esquina com a Faria Lima

Informações por WhatsApp: (11) 99201 6170