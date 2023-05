Estratégias de comércio digital potencializam vendas on-line

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de maio de 2023.

O Live Commerce e o Social Selling são estratégias de comércio digital que visam utilizar a interação ao vivo em plataformas de mídia social para vender produtos e serviços. O Live Commerce consiste em uma técnica de transmissão ao vivo de um vendedor que demonstra produtos para os espectadores, respondendo perguntas e oferecendo descontos. Já o Social Selling é uma estratégia que usa as redes sociais para interagir com os clientes e oferecer soluções personalizadas para aumentar as vendas.

Uma pesquisa do AII INN, em parceria com a Opinion Box, revela que 87% dos consumidores já fazem suas compras on-line, 75% utilizam as redes sociais para busca de produtos e 74% dos consumidores costumam utilizar o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para fazerem suas compras. O comércio eletrônico no Brasil teve um aumento acentuado em seu faturamento durante o ano de 2020, permanecendo em ascensão em 2021 e 2022. Segundo a All INN, a expectativa é um contínuo aumento nas vendas digitais nos próximos anos, com estimativas sugerindo que o valor total pode alcançar R$ 187 bilhões até 2023.

O CEO da UM_Digital, Carlos Paulo Jr, destaca que o Live Commerce é uma estratégia que envolve a realização de transmissões ao vivo em plataformas de mídia social, como Facebook, Instagram e TikTok, nas quais os vendedores apresentam produtos e serviços e interagem diretamente com os consumidores em tempo real, ainda ressaltando que durante a transmissão, os consumidores podem fazer perguntas sobre os produtos, solicitar demonstrações ou esclarecimentos e, eventualmente, realizar compras diretamente na plataforma.

Já o Social Selling, segundo Paulo Jr, é uma estratégia mais ampla que envolve o uso de mídias sociais para aumentar a visibilidade da marca e gerar leads, com o objetivo final de converter esses leads em vendas. “Isso pode ser feito por meio de uma variedade de táticas, incluindo o compartilhamento de conteúdo útil e relevante, a criação de relacionamentos com os consumidores por meio de comentários e mensagens diretas, e a utilização de anúncios segmentados para promover produtos e serviços”, esclarece.

“Enquanto o Live Commerce é uma tática específica dentro da estratégia mais ampla de Social Selling, ambas as abordagens buscam usar a presença nas mídias sociais para aumentar as vendas e o engajamento com os clientes”, resume.

Estratégias comerciais

De acordo com o CEO da UM_Digital, esses conceitos se relacionam e podem ser usados em conjunto em estratégias comerciais eficazes. Algumas maneiras pelas quais essas abordagens podem ser combinadas para aumentar as vendas e o engajamento do público são usando as transmissões ao vivo para aumentar a visibilidade da marca, direcionando os leads gerados pelo Social Selling para as transmissões ao vivo, oferecendo descontos ou ofertas exclusivas durante as transmissões ao vivo, utilizando os comentários e mensagens diretas para se relacionar com os clientes.

“As transmissões ao vivo são uma ótima maneira de apresentar a sua marca a um público mais amplo e aumentar a conscientização sobre seus produtos e serviços. Ao realizar uma transmissão ao vivo, você pode aproveitar a oportunidade para explicar os benefícios dos seus produtos e como eles podem ajudar seus clientes”, esclarece Júnior.

Para o especialista, o Social Selling pode ajudar a gerar leads de clientes em potencial que estejam interessados em seus produtos ou serviços. “Uma vez que você tenha esses leads, pode usá-los para direcionar seu público-alvo para suas transmissões ao vivo, onde eles podem conhecer mais sobre seus produtos e se envolver diretamente com a sua marca”, disse.

Durante a transmissão ao vivo, segundo Paulo Jr, é possível oferecer aos clientes descontos ou ofertas exclusivas para incentivar as compras. Além disso, essas ações podem incentivar os clientes a assistir mais transmissões no futuro.

O CEO da UM_Digital ressalta que uma das principais vantagens do Social Selling é a capacidade de criar relacionamentos pessoais com os clientes por meio de comentários e mensagens diretas. “Essa abordagem pode ser combinada com as transmissões ao vivo para permitir que os clientes façam perguntas, solicitem demonstrações ou esclarecimentos e forneçam feedback em tempo real”, afirma.

Ferramentas de marketing

As ferramentas disponíveis que podem ser usadas para implementar estratégias de Live Commerce e Social Selling são as plataformas de mídias sociais, ferramentas de automação de mídias sociais, análise de dados, plataformas de comércio eletrônico, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e chat ao vivo. “Ao utilizar essas ferramentas em conjunto, é possível criar uma estratégia eficaz e que atenda às necessidades de sua empresa e de seus clientes”, assegura Júnior.

Conforme salienta o CEO da UM_Digital, as principais plataformas de mídias sociais, como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube oferecem recursos que permitem a realização de transmissões ao vivo e a criação de perfis comerciais. “Essas plataformas também oferecem recursos de publicidade segmentada, o que pode ajudar a alcançar o público-alvo certo”, diz.

Paulo Jr também explica sobre as demais técnicas que podem ser utilizadas. “As ferramentas de automação de mídias sociais podem ajudar a gerenciar as contas de mídia social e publicar conteúdo de forma mais eficiente, alguns exemplos incluem Hootsuite, Buffer e Sprout Social”, disse.

Já a análise de dados, de acordo com o especialista, permite rastrear o desempenho das campanhas nas mídias sociais e analisar dados importantes, como alcance, engajamento e conversões, podendo utilizar para este fim o Google Analytics e o Facebook Analytics. Júnior também destaca que as plataformas de comércio eletrônico são projetadas para permitir a venda de produtos e serviços online, como o Shopify, WooCommerce e Magento, por exemplo.

“Algumas ferramentas permitem gerenciar o relacionamento com os clientes, coletando dados dos clientes, automatizando processos de vendas e fornecendo insights sobre os clientes, como o Salesforce, HubSpot e Zoho CRM”, explica. Além disso, o chat ao vivo permite que os clientes se comuniquem diretamente com os representantes de vendas por meio de bate-papo ao vivo em tempo real. “Alguns exemplos incluem o LiveChat e o Intercom”, completa.