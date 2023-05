Naturalização facial é aliada no envelhecimento da pele

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de maio de 2023.

Boca grande, foxy eyes, mandíbula destacada e nariz pequeno, esse foi o padrão dos procedimentos estéticos para as celebridades nos últimos anos, quase como um filtro de Instagram da vida real. Seguindo uma tendência nova, celebridades como Gkay e Kylie Jenner vêm buscando reverter seus procedimentos em busca de uma aparência mais natural.

A técnica chamada de naturalização facial basicamente consiste em alinhar o presente e o futuro da pele, preparando-a para o envelhecimento saudável ao mesmo tempo em que prioriza a originalidade das expressões, com aplicações de pequenas quantidades de preenchimentos em locais estratégicos.

Adepta a essa técnica há décadas, a médica Joise Wottrich comenta sobre os aspectos positivos desse tipo de abordagem, “Quando se começa a construir uma casa, iniciamos pela estrutura, certo? É assim que deve ser com a nossa pele, primeiro estimulamos o colágeno, deixamos ela mais firme e depois seguimos para preenchimentos, descanso da musculatura e manutenção, cada procedimento tem um momento certo”, destaca.

Naturalidade e a menopausa

Intervenções estéticas que apresentam naturalidade e não comprometem a estrutura original do rosto, segundo a Dra. Joise, estão intrinsecamente ligadas a uma rotina de cuidados que vão além da aplicação de produtos.

Saber se as vitaminas estão em dia e reduzir alimentos inflamatórios são fundamentais para manter a saúde da pele. “É o que chamamos de gerenciamento do envelhecimento, é preciso estimular o corpo a produzir colágeno desde cedo. Assim, quando se chega à menopausa, onde a produção diminui em 30%, nosso corpo já tem um bom estoque”, explica.

Segundo a Dra. Joise, quem já chegou na menopausa sem seguir qualquer protocolo de cuidados e estímulos deve intensificar o tratamento, principalmente no que diz respeito ao estímulo de colágeno com bioestimulador e ultraformer. Depois é importante preencher, com ácido hialurônico, pontos específicos, preservando sempre a estrutura original do rosto.

Ainda de acordo com Joise, a última etapa é o skin quality, um protocolo mais intensivo de tratamento com o objetivo específico de ajudar na qualidade da pele, fechamento dos poros, manchas ou rugas.

Descobrir o tipo de pele pode ajudar

O exame genético, popular por identificar se uma pessoa possui propensões a determinadas doenças, pode ser mais uma ferramenta poderosa na prevenção de problemas como formação de bolsas, flacidez ou manchas na pele.

Isso porque existem exames genéticos que detalham o tipo de pele do paciente e as tendências específicas. “Exames genéticos acabam sendo um divisor de águas no tratamento de pele, eles dão muito mais assertividade na escolha do tipo de tratamento e isso faz toda diferença na hora do resultado”, destaca Joise.