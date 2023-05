Trabalho híbrido será realidade para 39% dos trabalhadores até o final de 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de maio de 2023.

Modelo que se intensificou em corporações ao redor do mundo por conta do combate à pandemia da Covid-19, o trabalho híbrido deverá ser realidade para 39% dos trabalhadores globais até o final deste ano. É o que atesta pesquisa desenvolvida pela Gartner, que levantou os números entre uma parcela de profissionais chamados de trabalhadores do conhecimento e que não precisam necessariamente estar na sede da empresa para desempenhar suas funções.

Na pesquisa da consultoria, o modelo híbrido é destacado como aquele em que o profissional precisa ir ao local de trabalho ao menos uma vez por semana. Em 2023, a Gartner registrou aumento de 2% em relação ao número de trabalhadores globais no formato híbrido estimados no ano passado. Já o trabalho remoto, aquele em que os profissionais trabalham em casa o tempo todo, segue tendência de recuo desde que os casos de Covid-19 começaram a diminuir. A estimativa é que até o final do ano, os trabalhadores remotos representarão apenas 9% dos trabalhadores em todo o mundo.

No Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha no final de 2022, 52% dos trabalhadores disseram preferir trabalho remoto ou híbrido, mostrando que os profissionais ainda resistem em voltar ou aceitar ofertas no modelo 100% presencial. Nesse cenário, o desenvolvimento de projetos com a participação de várias equipes pode ser um desafio.

Com mais de 10 anos de experiência em gerência de projetos na área de Tecnologia da Informação (TI), Junior Neves Galvão explica que existem algumas estratégias que podem ser usadas para garantir o atendimento dos objetivos do projeto a ser desenvolvido. “Para fazer dar certo, especialmente com equipes remotas e a necessidade de colaboração em projetos complexos, é fundamental que o gerente de projetos, tanto da área de TI quanto de áreas multidisciplinares, adote estratégias eficazes para garantir o sucesso do projeto e a satisfação dos stakeholders”, diz.

Ele diz que uma das principais estratégias é estabelecer um bom plano de comunicação entre as equipes do projeto. Nesse plano é preciso definir como as equipes vão se comunicar, em que canal e com que frequência. Além disso, Galvão reforça que o gerente de projetos precisa garantir que a equipe esteja alinhada em relação aos objetivos do projeto, em que cada membro precisa estar ciente de suas responsabilidades e prazos.

“Uma das principais estratégias é investir em comunicação clara, com adoção de ferramentas próprias para esse fim. Existem diversas opções disponíveis no mercado que permitem a colaboração em tempo real, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas. E é fundamental escolher as ferramentas adequadas e garantir que todos os membros da equipe estejam familiarizados com seu uso”, explica o profissional, acrescentando que também é importante “ter em mente que, mesmo com o uso dessas ferramentas, é necessário garantir o engajamento e comprometimento de todos os membros da equipe com o projeto”.

Metas claras e comunicação aberta e transparente são importantes

No desafio de unir equipes que trabalham em locais diferentes em torno de um objetivo, o gerente de projetos Junior Neves Galvão enfatiza que, além de estabelecer comunicação clara e definir as ferramentas de comunicação utilizadas no decorrer do processo, é importante definir metas realistas e indicadores claros para o projeto. Ele explica que isso ajuda a manter todos os membros da equipe focados nos objetivos do projeto e permite que o gerente avalie o progresso e faça ajustes no caminho.

“O gerenciamento de projetos de equipes remotas ou híbridas pode ser um desafio, mas com as estratégias certas, é possível fazer dar certo. Investir em comunicação clara e frequente, definir metas e indicadores claros e ter habilidades de liderança são fundamentais para garantir o sucesso do projeto”, comenta.

Manter-se aberto para comentários da equipe e mostrar transparência nas comunicações e direcionamento das tarefas também é essencial para que o projeto seja finalizado dentro do escopo e prazos definidos. “É importante que o gerente esteja disponível para esclarecer dúvidas, dar feedbacks e reconhecer os bons desempenhos. É fundamental que a equipe se sinta apoiada e motivada, mesmo que não esteja fisicamente presente. Com essas medidas, é possível gerenciar projetos de equipes remotas ou híbridas com sucesso e obter resultados positivos”, conclui Galvão.