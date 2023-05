Vídeos têm um papel essencial no marketing de redes sociais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de maio de 2023.

Os vídeos são uma das formas mais populares de conteúdo nas redes sociais e têm se tornado cada vez mais importantes para as estratégias de marketing digital. Eles permitem que as empresas se comuniquem com seu público de uma maneira mais interativa e pessoal, transmitindo sua mensagem de forma clara e impactante. Além disso, os vídeos têm o poder de gerar engajamento e compartilhamentos, o que pode aumentar o alcance da marca e impulsionar as vendas.

De acordo com um estudo da Social Media Today, os vídeos têm 1200% mais compartilhamentos do que as imagens e textos combinados. Isso ocorre porque os vídeos são capazes de capturar a atenção do público e transmitir informações de forma mais rápida e eficiente do que outros formatos de conteúdo. Além disso, os vídeos também permitem que as empresas mostrem seus produtos ou serviços de maneira mais detalhada e realista, o que pode ajudar a aumentar a confiança dos consumidores na marca.

No entanto, para obter os benefícios dos vídeos nas redes sociais, é importante que as empresas criem conteúdo que seja relevante e interessante para o público. Uma boa gestão de redes sociais permite que as empresas tenham conteúdo de qualidade profissional, o que inclui o formato de vídeo. Como é importante que o conteúdo do vídeo seja bem feito, com uma narrativa clara e envolvente, que desperte a atenção e o interesse do público, ter um profissional qualificado ajuda a alcançar os resultados esperados.

Rejane Toigo, fundadora da Like Marketing, afirma que para se destacar nas redes sociais como empresa é preciso ter personalidade. “As pessoas estão nas redes sociais para se relacionar com pessoas, mas eventualmente elas se relacionam com marcas e produtos – desde que seus conteúdos tenham personalidade”.

Ainda, de acordo com Rejane Toigo. “O conteúdo também precisa ancorar a jornada de compra do cliente, tanto para fortalecer o apelo a produtos junto aos usuários quanto para dar mais visibilidade em mecanismos de busca”. Uma agência de marketing digital especializada em SEO e social media, utiliza recursos como vídeos, imagens e textos para destacar a empresa e apresentá-la para o público, tanto de maneira orgânica como por meio de anúncios.

Em resumo, os vídeos são uma ferramenta de conteúdo nas redes sociais, capazes de gerar engajamento, aumentar o alcance da marca e impulsionar as vendas. Como a empreendedora afirma, investir em conteúdo de alta qualidade e relevante para o público-alvo é um fator a ser considerado. “É muito importante saber quem são as pessoas que se deseja alcançar nas redes sociais e desenhar uma estratégia de conteúdo para se relacionar com elas”, recomenda.