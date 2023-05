A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará, realiza o VII Congresso Internacional de Odontologia, de 6 a 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. Com a expectativa de receber mais de 5 mil pessoas, o evento contará com palestras, hands on, apresentações de trabalhos científicos e uma Feira de Negócios, promovendo a formação e atualização de conhecimento dos …