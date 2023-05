Criticidade infecciosa: hospitais recorrem a escovas para limpeza segura

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 4 de maio de 2023.

O hospital é um local onde é essencial adotar procedimentos de combate a riscos à saúde. Embora o objetivo das unidades de saúde seja tratar enfermidades e curá-las, o risco oferecido é alto para todos que passam por ali, sejam pacientes, acompanhantes ou colaboradores.

Um grande risco no ambiente hospitalar são as infecções cruzadas, que ocorrem quando um paciente é infectado por um microrganismo presente no hospital, geralmente devido a falhas na limpeza e desinfecção de equipamentos e superfícies. Para evitar a proliferação de bactérias e vírus, é necessário que o local conte com uma equipe de limpeza treinada e equipamentos de desinfecção adequados.

Também é importante destacar que o ambiente hospitalar pode oferecer riscos aos pacientes, como a exposição a medicamentos e a infecções hospitalares. Para minimizar esses riscos, é necessário que os profissionais de saúde estejam atentos às condições dos pacientes e realizem procedimentos de acordo com as normas e protocolos de segurança.

Escovas para necessidades específicas

As escovas industriais são itens úteis para a limpeza em ambientes hospitalares, principalmente para a higienização pesada de pisos de banheiros. As escovas mais utilizadas em hospitais são as do tipo “papagaio” e comadre, devido à sua alta demanda e eficácia na limpeza de sujeiras, lodo e crostas de azulejos.

O ambiente hospitalar apresenta áreas que variam em termos de criticidade infecciosa, por isso a limpeza precisa ser muito bem realizada para garantir a saúde e a segurança de todos que frequentam o local.

Para atender às recomendações da Anvisa, as escovas para a limpeza pesada de banheiros devem ter cerdas duras e um cabo longo, com no mínimo 1,60 cm. Essas escovas devem ser utilizadas exclusivamente para a limpeza de pisos e paredes de banheiros, possibilitando uma limpeza profunda e eficiente, além de evitar a contaminação cruzada em outras áreas. Além disso, os profissionais de limpeza também devem utilizar escovas para lavagem de botas, visando a higienização e a limpeza

Em suma, as escovas podem garantir a higiene e a segurança de quem frequenta o local. A utilização adequada desses itens oferece condições para assegurar a eficiência na limpeza e a prevenção de contaminações cruzadas.