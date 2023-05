Cuidar de si e estar cercado pela família é considerado sinônimo de felicidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Happiness Studies, a felicidade está associada a um senso de propósito, relacionamentos positivos e saúde física e mental. Em outras palavras, a felicidade não é apenas uma emoção; é um estado de espírito que pode ser alcançado por meio de ações intencionais.

Uma forma de cultivar a felicidade é cuidando de si mesmo. Isso significa priorizar sua saúde física e mental. Exercício regular, uma dieta saudável e sono suficiente podem melhorar o humor e reduzir os níveis de estresse. Reservar um tempo para atividades de autocuidado, como meditação, leitura ou passar um tempo na natureza, também pode ajudar a se sentir mais relaxado e contente.

Outro componente essencial da felicidade são os relacionamentos positivos. A pesquisa mostrou que ter fortes conexões sociais está ligado a níveis mais altos de felicidade e bem-estar. Passar tempo com a família e amigos, engajar-se em conversas significativas e participar de atividades sociais pode contribuir para uma maior sensação de felicidade.

Estar cercado pela família, em particular, pode ter um impacto profundo na felicidade de alguém. Um estudo conduzido pela American Sociological Association descobriu que pessoas que relataram ser muito felizes tinham relacionamentos próximos com suas famílias. Na verdade, descobriu-se que as relações familiares são mais importantes para a felicidade do que amizades ou relacionamentos românticos.

A família pode proporcionar um sentimento de pertencimento, apoio emocional e um sentimento de ser amado incondicionalmente. Essas qualidades são essenciais para o bem-estar humano e podem contribuir significativamente para a felicidade geral de uma pessoa. É importante priorizar o tempo gasto com os membros da família, seja através de jantares regulares em família, noites de jogos ou férias.

Para o especialista, Mario Mendes Jr, fundador da MultUSA, a felicidade é um conceito multifacetado que envolve vários fatores, incluindo cuidar de si e estar rodeado de família. Priorizar o autocuidado por meio de atividades como exercícios, alimentação saudável e meditação pode melhorar o bem-estar físico e mental, o que, por sua vez, pode contribuir para uma maior sensação de felicidade.

Segundo Mario Mendes Jr, “além disso, fortes conexões sociais com membros da família podem fornecer apoio emocional, um sentimento de pertencimento e amor incondicional, todos cruciais para o bem-estar humano. Portanto, é importante reconhecer a importância do autocuidado e dos relacionamentos positivos no cultivo da felicidade e da satisfação geral com a vida.”

Concluindo, a felicidade não é apenas uma emoção passageira; é um estado de espírito que pode ser alcançado por meio de ações intencionais. Cuidar de si mesmo e estar cercado pela família são dois componentes cruciais da felicidade. Ao priorizar a saúde física e mental, cultivar relacionamentos positivos e passar tempo com os entes queridos, os indivíduos podem experimentar maiores níveis de felicidade e bem-estar.