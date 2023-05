Fortaleza sedia o VII Congresso Internacional de Odontologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará, realiza o VII Congresso Internacional de Odontologia, de 6 a 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. Com a expectativa de receber mais de 5 mil pessoas, o evento contará com palestras, hands on, apresentações de trabalhos científicos e uma Feira de Negócios, promovendo a formação e atualização de conhecimento dos acadêmicos e profissionais da odontologia, além de proporcionar a apresentação de produtos e inovações por parte da indústria odontológica.

Um dos destaques do congresso é a participação da cirurgiã-dentista Doralice Severo da Cruz, Coordenadora-Geral de Saúde Bucal do Governo Federal, que irá palestrar no I Fórum de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde: Brasil Sorridente e suas perspectivas, juntamente com Paola Gondim Calvasina, Coordenadora Estadual de Saúde Bucal – SESA, Janaína Rocha de Sousa Almeida, Coordenadora Municipal de Saúde Bucal – Fortaleza e Gladyo Vidal, Presidente do Conselho Regional de Odontologia – CE.

O presidente do CIOCE 2023, Felipe Martins Leite, destaca a importância do encontro para a classe odontológica. “Após alguns anos sem a realização do congresso devido à pandemia, hoje é o momento de celebrarmos a oportunidade de reunir grandes nomes da odontologia com troca de conhecimento e compartilhamento de experiências e inovações. Teremos diversos espaços de imersão, networking e acesso aos produtos e inovações no país e no mundo”, ressalta Felipe.

Como parte da programação, o Congresso receberá a Reunião do Conselho Deliberativo Nacional da ABO (CDN), que terá a presença do presidente da ABO Nacional, Dr. Paulo Murilo Oliveira da Fontoura, além de toda a diretoria da ABO Nacional e presidentes das seccionais e regionais. O congresso contará ainda com a presença do presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale, além da diretoria.

Ao todo, o encontro contará com mais de 130 palestrantes em sete espaços de apresentações e debates que acontecem de forma simultânea, abordando temas como estética dental, harmonização orofacial, halitose, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, dor orofacial – DTM, endodontia, imagenologia, laser em odontologia, odontologia digital, odontopediatria, ortodontia e ortopedia facial, periodontia e implantodontia, prótese dentária, entre outros.

Em um espaço de 4.500 m², o VII Congresso Internacional de Odontologia reunirá mais de 50 expositores do país e do mundo, com destaque para um pavilhão que receberá a indústria de odontologia Alemã, que trará as novidades de 10 empresas para os profissionais odontológicos, além de empresas de diversos países que terão novidades em serviços e produtos lançados no mercado mundial.