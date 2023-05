Itaú Unibanco inicia testes de conexão com rede Starlink em agência

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

O Itaú Unibanco iniciou, em março, testes de conexão com a rede Starlink em uma agência bancária localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). Em parceria com a SC Caprock, operação brasileira do grupo Speedcast, provedora que tem acordo global para venda dos serviços corporativos da Starlink, o banco passou a testar como a internet via satélites de baixa órbita poderá levar um melhor padrão de conectividade para mais regiões do Brasil – especialmente em lugares afastados dos grandes centros urbanos.

O Itaú também iniciou testes de conexão 5G no país em 2021, a partir de uma concessão experimental da Anatel, e expandiu o novo padrão de conectividade para cerca de 100 agências em diferentes estados brasileiros ao longo de 2022.

“Nos últimos anos, temos experimentado o potencial de novas tecnologias de telecomunicação aplicadas às nossas agências nas mais diferentes regiões do Brasil. Com a conectividade via satélites de baixa órbita, o nosso objetivo é testar como a solução pode nos ajudar a manter uma conexão de qualidade em regiões de difícil acesso por meio da infraestrutura tradicional”, afirma Fábio Napoli, diretor de Tecnologia do Itaú Unibanco.

Como a rede Starlink capta o sinal a partir de satélites de baixa órbita, ela não depende de infraestrutura de cabeamento para assegurar um bom sinal de conexão de internet. No setor bancário, isso significa que existe potencial para garantir um padrão de conexão muito semelhante em todo o território nacional, o que permite que operações se tornem mais rápidas tanto para os colaboradores quanto para os clientes que estiverem sendo atendidos.

“Essa evolução acelera nosso foco em unir a agilidade do ambiente digital com a conveniência do atendimento físico para oferecer a melhor experiência para nossos clientes de todo o Brasil. Em termos de conectividade, o satélite de baixa órbita se comporta de forma semelhante à fibra ótica, mas com o diferencial de ser mais maleável e de fácil implantação, o que significa que há um grande potencial para sua utilização em um país com uma dimensão territorial como o Brasil”, completa Napoli.

Na visão de Paulo Bigal, Diretor Comercial da SC Caprock, a parceria com o Itaú Unibanco tem capacidade de levar banda larga de alta velocidade e baixa latência para todo o território brasileiro. “Essa solução corporativa da Starlink permite atender a todas as aplicações do banco, além de possibilitar a fácil instalação de terminais em todas as regiões brasileiras, incluindo os locais mais isolados, que não contam com uma conectividade banda larga satisfatória”, explica Bigal. “Com suporte local da SC Caprock, o Itaú Unibanco poderá oferecer conectividade de alta velocidade em qualquer agência do país”, conclui.