Master class gratuita abordará os quatro pilares indispensáveis para empreender

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

Todo dono de empresa sabe que o sucesso no mundo dos negócios não vem de graça. Exige muita dedicação, trabalho duro e horas de sono perdidas. Além disso, planejamento e execução estratégica são fundamentais para tornar realidade o sonho de empreender. Entretanto, segundo o SEBRAE (2022), dentre os maiores desafios dos empreendedores brasileiros, a falta de planejamento e a gestão ineficiente do capital são algumas das maiores causas que levam as empresas no Brasil a fracassar. Da mesma forma, de acordo com a InSoft, estudos comprovam que cerca de 80% das micro e pequenas empresas nacionais não chegam a completar o primeiro ano, e mais de 50% encerram suas atividades antes dos cinco anos de operação.

Com objetivo de orientar empresários na condução bem-sucedida de seus negócios, no próximo dia 17 de maio, às 19h, acontecerá a master class gratuita e online, intitulada de “Os 4 pilares fundamentais para todo empreendedor de sucesso”. Na ocasião, o CEO da Auddas, Julian Tonioli, vai apresentar os conceitos de Estratégia, Gestão, Governança e Capital relacionados à condução dos negócios, além de demonstrar as melhores práticas para uma gestão empreendedora de sucesso.

“No final do dia, o objetivo destes pilares é garantir a definição das estratégias adequadas para chegar onde se quer, criar os modelos de governança adequados à execução das atividades, alinhar o interesse das pessoas com os objetivos da organização e garantir o capital necessário para viabilizar estas iniciativas. E o seu domínio é o diferencial entre o fracasso e o sucesso no mundo dos negócios”, finaliza Tonioli, que é engenheiro pela USP e fundador do Auddas League, investidor anjo e membro do conselho de administração de empresas no setor de Serviços e Tecnologia.

Na programação serão explorados os seguintes pontos: como montar um planejamento estratégico (etapas, dinâmicas e exercícios), o que é execução estratégica, como associar o plano a execução estratégica, definição e conceito do OKRs, desdobramento dos objetivos estratégicos em resultados-chave (KRs), alinhamento remuneração x metas, partnership, como fazer o link entre a estratégia e o modelo de negócio, como implementar uma estrutura de gestão a fim de capturar os resultados planejados, dentre outros.

Para participar, basta se inscrever pelo link.