Oftalmos ganham acesso à ferramenta de prescrição de lentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

A Verai, startup focada no desenvolvimento de soluções para a área da saúde visual, lançou a primeira plataforma voltada para médicos oftalmologistas para oferecer, de forma gratuita, a prescrição digital de lentes para os pacientes. Com essa iniciativa, o plano é atingir 50 mil receitas emitidas em 2023 e assim ampliar o acesso a prescrições digitais oftalmológicas no país, visando melhorar a experiência de médicos e pacientes, além de gerar receitas mais informativas e seguras.

Como parte do benefício de criar uma conta gratuita na Verai, os profissionais ganham acesso aos recursos do movimento “Pra Gente Ver”, que oferece testes gratuitos de acuidade visual online. Esse processo deve incentivar a população a buscar atendimento oftalmológico adequado. Além disso, o projeto facilita a conexão entre pacientes e oftalmologistas em todo o Brasil por meio do Mapa da Visão, ferramenta que contribui para simplificar o acesso à jornada de cuidados com a visão.

Disponível para smartphones e computadores, a solução é capaz de identificar sinais de problemas visuais para longe e/ou perto, e alertar sobre a importância da consulta oftalmológica, independentemente de onde a pessoa estiver. O teste consiste em uma experiência de conscientização e triagem somente, e não substitui, sob nenhuma hipótese, uma consulta oftalmológica, já que a acuidade visual é apenas um dos exames que compõem uma avaliação completa. A Verai estima alcançar 1 milhão de pessoas, promovendo 200 mil exames oftalmológicos até o final de 2023.

Já o Mapa da Visão, integrado ao “Pra Gente Ver”, é uma espécie de Google Maps que encontra oftalmologistas próximos, usando a geolocalização. Ao escolher o profissional, o usuário acessa um botão de agendamento via WhatsApp, disponível apenas para clínicas verificadas por meio de processo sem custos, incluso em toda conta gratuita da Verai. Atualmente, a ferramenta abrange 20 das maiores cidades brasileiras, com planos de expansão para 50 até o final de 2023.