Startups de turismo estão inovando na retomada das viagens

* Por: DINO - 4 de maio de 2023.

O relatório denominado de “Narrativa Travel – 2022”, encomendado pela Meta e divulgado pelo site do Ministério do Turismo, apontou que o Instagram é a rede social que as pessoas mais utilizam na hora de buscar por dicas de viagem.

Conforme escolha dos internautas que participaram da entrevista, 25% dos entrevistados afirmam utilizar informações do Instagram, contra 16% dos que preferem usar o WhatsApp. Enquanto isso, conforme o estudo, 15% optaram pelo uso do Facebook como um canal de inspiração na hora de viajar.

Entre as startups de turismo que inovaram, algumas plataformas ganharam espaço na mídia. Conforme matéria publicada pelo Jornal do SEBRAE, a marca Amo Noronha, que tem participação do ator Bruno Gagliasso, e o Guia Viajar Melhor, site de turismo, se consolidaram como vitrines online que potencializam a visibilidade de destinos e empresas do setor. O Guia Viajar Melhor, por exemplo, publica conteúdos informativos com roteiros de viagens, dicas de turismo, como chegar nas atrações, quanto custa viajar por esses lugares e outras notícias que englobam a indústria de viagens.

Startups procuram entender o cenário atual, suprir demandas existentes e se antecipam para ter visibilidade na hora em que os turistas estão procurando por uma viagem. Este é o caso do Guia dos Hotéis, uma plataforma de viagens que centraliza opções de hospedagens, selecionando iniciativas diferentes da hotelaria brasileira.

Com as mudanças comportamentais dos viajantes, impulsionadas pela pandemia, startups de viagens estão se reinventando para melhorar o faturamento após a abertura dos destinos.

O levantamento encomendado pela Meta no ano passado, empresa proprietária do Facebook e do Instagram, também afirmou que 66% dos entrevistados priorizaram as viagens como um dos principais interesses nos semestres posteriores à pandemia.

Um dos exemplos desta mudança comportamentais foi indicado pelo relatório global da empresa Hoteis.com, feito no auge da pandemia, onde projetaram novos hábitos para o setor de viagens. O estudo criado pela empresa foi publicado pela revista Mercado & Eventos, onde os executivos citaram que quase metade das reservas feitas no mês de junho de 2020 foram concretizadas apenas três dias antes do dia da hospedagem. Entre os turistas brasileiros que participaram do estudo, 36% afirmam que diria ‘sim’ para fazer viagens de última hora.

A tecnologia digital e a inovação estão sendo aliados na recuperação do setor de viagens, especificamente para as micro e pequenas empresas. Segundo uma notícia do SEBRAE, elas representam aproximadamente 90% dos negócios do setor e atuam em diversos segmentos da categoria. Quando o assunto é tecnologia, de acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), já existem 225 empresas que operam na área, denominadas de travel techs.

A digitalização do turismo também foi tema de negociações entre órgãos públicos visando a retomada do setor. Apenas em 2022, 210 municípios que tiveram acesso a mais de R$ 200 milhões direcionado para investimentos, feito pelo DADETUR – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, órgão da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – SETUR/SP.

Para parte das micro e pequenas empresas, a estratégia adotada é entender a transformação digital do mercado brasileiro e aproveitar essas possibilidades para potencializar as suas vendas usando a internet como um novo canal de vendas e comunicação.

Em outro estudo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério das Comunicações, aponta que 90% das residências brasileiras estão com acesso à internet. O número ultrapassa a marca de 65,6 milhões de casas conectadas, mostrando a importância da digitalização para diferentes segmentos corporativos.