Alemanha tem se tornado pioneira na produção de transporte a hidrogênio

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Segundo fontes, como a Agência Internacional de Energia (IEA), a Alemanha está entre os principais players mundiais na produção e consumo de energia verde. O país tem buscado a produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis, como a energia eólica e solar, para ser utilizado em diversos setores, incluindo o transporte.

Uma das iniciativas relevantes é a Associação Nacional do Hidrogênio (NOW, na sigla em alemão), que é uma organização do governo alemão dedicada a promover a implementação de tecnologias de hidrogênio no país. A NOW tem apoiado projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de transporte movido a hidrogênio, com o objetivo de apoiar a produção em larga escala de veículos comerciais, como ônibus e caminhões, utilizando células de combustível de combustível.

Além disso, várias empresas alemãs têm investido na produção de veículos movidos à combustível. Por exemplo, a BMW lançou o BMW i Hydrogen NEXT, um veículo conceitual movido à combustível com tecnologia de células de combustível. Outras montadoras, como a Audi e a Mercedes-Benz, também têm projetos em andamento para o desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio.

A liderança da Alemanha na produção de transporte movido a hidrogênio é ainda apoiada por instituições de pesquisa, como o Instituto Fraunhofer, que realiza estudos avançados sobre a aplicação do hidrogênio na mobilidade e suas perspectivas na indústria de transporte. Essas pesquisas apontam o avanço da tecnologia de hidrogênio e o posicionamento da Alemanha como um líder nesse setor.

A intenção na produção de transporte movido a hidrogênio é oferecer a diminuição da emissão de poluentes, uma vez que o hidrogênio é transformado em eletricidade nas gerações de combustível sem a geração de gases poluentes. Além disso, o hidrogênio pode ser produzido a partir de fontes renováveis, o que o torna uma opção promissora para a descarbonização do setor de transporte.

Para o especialista da área de trade Brasil-Alemanha, Luis Campos, a Alemanha vem se destacando como uma pioneira na produção de transporte movido a hidrogênio devido a uma junção de esforços de iniciativa privada e pública, como o compromisso com a sustentabilidade, o apoio governamental à pesquisa e desenvolvimento, a expansão da infraestrutura de abastecimento de hidrogênio e o investimento da indústria automobilística nesta tecnologia.

Para Luis Campos, “Essas iniciativas têm o potencial de fazer com que o hidrogênio seja em um futuro muito próximo, uma nova fonte de energia limpa e sustentável no setor de transporte, tanto na Alemanha quanto em outros países ao redor do mundo”.

Em resumo, a Alemanha tem impulsionado a produção de transporte movido a hidrogênio, com investimentos em tecnologias de células de combustível, apoio governamental e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Essa tendência evidencia o compromisso do país com a transição energética e a busca por soluções sustentáveis ​​no setor de transporte.