Avaya, a empresa líder de mercado em experiência do cliente, entra no próximo capítulo de crescimento e inovação acelerados

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

A Avaya Holdings Corp. (“Avaya” ou a “Empresa”), líder global em soluções de experiência do cliente, anunciou hoje que concluiu com sucesso sua reestruturação financeira e saiu do processo de reorganização do Capítulo 11 com um estruturação de capital orientada para o crescimento que inclui aproximadamente $ 650 milhões em liquidez e um índice de alavancagem líquida inferior a 1x. Este marco conclui uma etapa essencial na transformação de negócios da empresa.

Alan Masarek, diretor executivo da Avaya, disse: “Hoje, viramos uma nova página e entramos em um novo futuro para a Avaya, nossos funcionários e nossos clientes. Estamos muito felizes de constatar plenamente o trabalho árduo que colocamos em nossa transformação de negócios. Estamos seguindo em frente com recursos financeiros significativos para acelerar o investimento em nosso portfólio enquanto continuamos a oferecer inovação sem interrupção aos nossos clientes. Nossos clientes estão em etapas diferentes de sua jornada em nuvem. Eles desejam avançar a um passo que atenda às suas necessidades de negócios – e de maneira que os permita adotar funcionalidades avançadas sem causar disrupção nos negócios. O novo roteiro de produto simplificado da Avaya foi intencionalmente idealizado para fazer exatamente isso, incorporar informações de nossos clientes sobre os recursos mais significativos para eles. Em um momento quando a inovação nunca foi tão importante para o sucesso de uma empresa, estamos orgulhosos de ser a resposta para os desafios mais urgentes de nossos clientes”.

A Avaya está concentrada em aproveitar a sua marca icônica, presença global de clientes e enorme ecossistema de parceiros para oferecer essa inovação sem interrupção em escala global. Os investimentos em inovação do produto da empresa continuarão a se concentrar na Avaya Experience Platform, que possibilita às empresas aprimorar seus recursos de experiência do cliente em vários canais de comunicação. Desde o início do ano, a empresa lançou mais de 150 novos recursos e aprimoramentos de produtos em seu portfólio e lançou o Avaya Enterprise Cloud, uma instância dedicada das principais soluções de software de contact center, colaboração e comunicações unificadas da Avaya para grandes empresas. A Avaya segue preparada para capitalizar sobre o momento de desenvolvimento de seu produto e atender às necessidades atuais e futuras de seus clientes.

Masarek continuou: “Também estamos muito felizes de dar as boas-vindas ao novo conselho de diretores com uma extensa experiência em liderança financeira e industrial que ajudará a Avaya a inaugurar uma nova era de crescimento e excelência operacional. Nossos novos membros do conselho trazem décadas de experiência relevante, insights e qualificações para apoiar a Avaya enquanto continuamos a investir na condução da próxima onda de inovação em comunicações corporativas e fornecer aos nossos clientes e parceiros verdadeiras soluções de experiência do cliente omnichannel.”

O conselho de diretores da Avaya consiste agora de nove diretores que incluem:

Alan Masarek é um inovador da indústria com mais de 30 anos de experiência na liderança de empresas de comunicações, tecnologia da informação e serviços empresariais.

é um inovador da indústria com mais de 30 anos de experiência na liderança de empresas de comunicações, tecnologia da informação e serviços empresariais. Patrick Bartels, membro administrativo da Redan Advisors, LLC, traz mais de 20 anos de experiência em levar valor para as partes interessadas de empresas públicas e privadas por meio da governança, alinhamento de incentivos, avaliação de gestão, finanças, mercado de capitais e fusões e aquisições.

membro administrativo da Redan Advisors, LLC, traz mais de 20 anos de experiência em levar valor para as partes interessadas de empresas públicas e privadas por meio da governança, alinhamento de incentivos, avaliação de gestão, finanças, mercado de capitais e fusões e aquisições. Patrick Dennis, diretor executivo da ExtraHop, traz quase 25 anos de experiência na liderança de empresas públicas e privadas de alto crescimento nos setores de software e tecnologia da informação, inclusive como CEO da Alvaria e Guidance Software e em cargos de liderança na EMC e Oracle.

diretor executivo da ExtraHop, traz quase 25 anos de experiência na liderança de empresas públicas e privadas de alto crescimento nos setores de software e tecnologia da informação, inclusive como CEO da Alvaria e Guidance Software e em cargos de liderança na EMC e Oracle. Robert Kalsow-Ramos, sócio em Private Equity na Apollo Global Management, Inc., é um profissional experiente em investimento com profundo conhecimento nos setores de tecnologia e de serviços e um histórico bem-sucedido no trabalho com equipes de gerenciamento para promover o crescimento, a inovação e a criação de valor para as partes interessadas.

sócio em Private Equity na Apollo Global Management, Inc., é um profissional experiente em investimento com profundo conhecimento nos setores de tecnologia e de serviços e um histórico bem-sucedido no trabalho com equipes de gerenciamento para promover o crescimento, a inovação e a criação de valor para as partes interessadas. Marylou Maco, mais recentemente vice-presidente executiva, Vendas Mundiais e Operações de Campo na Genesys, traz três décadas de experiência e especialização na indústria na geração de receita e na expansão da participação no mercado em software corporativo, serviços em nuvem e computação em rede para empresas globais.

mais recentemente vice-presidente executiva, Vendas Mundiais e Operações de Campo na Genesys, traz três décadas de experiência e especialização na indústria na geração de receita e na expansão da participação no mercado em software corporativo, serviços em nuvem e computação em rede para empresas globais. Aaron Miller, sócio em Private Equity na Apollo Global Management, Inc. e diretor de Soluções de Desempenho do Portfólio da Apollo, traz três décadas de experiência operacional na promoção de transformações bem-sucedidas de empresas em todos os setores.

sócio em Private Equity na Apollo Global Management, Inc. e diretor de Soluções de Desempenho do Portfólio da Apollo, traz três décadas de experiência operacional na promoção de transformações bem-sucedidas de empresas em todos os setores. Donald E. Morgan, III CFA, diretor de investimentos, sócio-gerente e gerente de portfólio na Brigade Capital Management, LP, foi cofundador da empresa em 2006 e tem sido fundamental para impulsionar o crescimento da empresa, que conta com aproximadamente $ 26 bilhões em ativos sob gestão

diretor de investimentos, sócio-gerente e gerente de portfólio na Brigade Capital Management, LP, foi cofundador da empresa em 2006 e tem sido fundamental para impulsionar o crescimento da empresa, que conta com aproximadamente $ 26 bilhões em ativos sob gestão Tod Nielsen, mais recentemente presidente e diretor executivo da TalkWalker, é um veterano da indústria com décadas de experiência em liderança conectando clientes a plataformas SaaS (software como um serviço) e de software, incluindo em cargos executivos na Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle e Microsoft.

mais recentemente presidente e diretor executivo da TalkWalker, é um veterano da indústria com décadas de experiência em liderança conectando clientes a plataformas SaaS (software como um serviço) e de software, incluindo em cargos executivos na Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle e Microsoft. Jacqueline Woods, diretora de marketing na Teradata, é uma executiva de tecnologia e marketing com um forte histórico na liderança de transformações corporativas e no crescimento de negócios bem-sucedidos ao enriquecer as experiências do cliente

Masarek acrescentou: “Eu aprecio o forte apoio que nossos investidores demonstraram por todo este processo, e agradeço aos nossos clientes, parceiros, membros de equipe e outras partes interessadas por seu compromisso inabalável e confiança na Avaya.”

Consultores

A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica para Avaya, a Evercore Group L.L.C. atuou como consultora financeira e a AlixPartners, LLP atuou como consultora de reestruturação.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Centerview Partners LLC e Alvarez & Marsal LLP atuaram como consultores jurídicos, banco de investimentos e consultores financeiros, respectivamente, para um grupo para esta finalidade dos primeiros credores da Avaya. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos e a FTI Consulting, Inc. atuou como consultora financeira para um grupo para esta finalidade dos primeiros credores da Avaya. Debevoise & Plimpton LLP atuaram como consultores jurídicos para determinados titulares de notas cambiais garantidas da Avaya.

Sobre a Avaya

Os negócios são construídos com base nas experiências que oferecem, e todos os dias milhões dessas experiências são entregues pela Avaya Holdings Corp. A Avaya está moldando o futuro das experiências dos clientes com inovação e parcerias que oferecem benefícios revolucionários para os negócios. Nossas soluções de comunicação possibilitam experiências imersivas, personalizadas e memoráveis aos clientes para ajudar as empresas a alcançar suas ambições estratégicas e os resultados desejados. Juntos, estamos comprometidos em auxiliar empresas a expandir seus negócios, oferecendo experiências importantes. Saiba mais em http://www.avaya.com.

Declaração de advertência sobre informações prospectivas

Certas declarações discutidas neste comunicado de imprensa, assim como em outros relatórios, materiais e declarações verbais que a empresa divulga periodicamente ao público, constituem “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (a “PSLRA”). Geralmente, palavras como “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “poderia”, “pretender”, “acreditar”, “planejar”, “objetivo”, “previsão” e expressões similares ou suas negativas destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas refletem as expectativas atuais da administração, objetivos estratégicos, perspectivas de negócios, desempenho econômico antecipado e condição financeira e outros assuntos semelhantes. As declarações prospectivas são inerentemente incertas e estão sujeitas a uma variedade de suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados ou esperados pela administração da empresa. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: capacidade da empresa de manter relações com fornecedores, clientes, funcionários e outros terceiros e autoridades reguladoras; as oportunidades de mercado podem não se desenvolver para as soluções e serviços da empresa da maneira que a empresa espera e a empresa pode não conseguir desenvolver novas soluções e serviços inovadores para acompanhar o ritmo rápido de mudança das tecnologias, padrões da indústria em evolução e preferências do cliente; o impacto e o momento de quaisquer medidas de economia de custos e requisitos legais locais relacionados em várias jurisdições; a eficácia do controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e controles e procedimentos de divulgação, e o potencial para deficiências materiais adicionais nos controles internos da empresa sobre relatórios financeiros ou outras deficiências potenciais das quais a empresa não está atualmente ciente ou que não foram detectadas; e o impacto de litígios e processos regulatórios. Estas declarações não representam garantias de desempenho futuro e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente destas declarações. Os eventos ou resultados reais estão sujeitos a riscos, incertezas e outros fatores significativos, conhecidos ou desconhecidos, muitos dos quais estão além do controle da empresa. Deve-se entender que não é possível prever ou identificar todos estes fatores. Considerando-se estes riscos, os investidores e analistas não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Declarações prospectivas referem-se apenas a partir da data do documento em que são feitas. A empresa se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de fornecer quaisquer atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Estas declarações constituem as declarações de advertência da empresa sob o PSLRA.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230430005033/pt/

Contato:

Perguntas da mídia



Relações com a mídia da Avaya

[email protected]

Perguntas dos investidores



Tyler Chambers

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE