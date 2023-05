Comitê “Todos Pelo Centro” recebe apoio de entidades para requalificar a região

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Há uma necessidade urgente de recuperação e revitalização do Centro Histórico de São Paulo, a fim de aproveitar o enorme potencial da região. A PMSP oficializou a criação do Comitê Intersecretarial denominado “Todos Pelo Centro” para coordenar as diversas ações municipais para requalificação da região central. Compete à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC) a coordenação geral do Comitê, que agora recebeu o apoio e contribuição de dezenas de entidades.

A expectativa é que o cenário também mude com a Lei nº 17.332/2020 (Triângulo SP); Lei nº 17.577/2021 (Requalifica Centro) e a Lei nº 17.844/2022, que instituiu a Área de Intervenção Urbana do Setor Central (AIU-SCE).

O grupo de entidades, coordenado pela Dra. Sylvia Pariz Campos, propõe de alterações na legislação para viabilizar o restauro de imóveis históricos, até ações básicas, como varrição e coleta de lixo, além de outras melhorias. Tendo em vista a necessidade de recuperação e revitalização do Centro Histórico de forma célere, algumas ações podem ser executadas sem necessidade de adequações e aperfeiçoamentos na legislação acima.

Além das ruas formadas pelo Triângulo SP, cujas melhorias já estão em andamento, o grupo propõe também abranger o perímetro das ruas Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, 24 de Maio, Dom José Gaspar, Barão de Itapetininga, Marconi, Conselheiro Crispiniano, Sete de Abril, Praça da República (lado par), Quirino de Andrade, João Adolfo, Alfredo Gagliotti, Formosa (no trecho de saída/entrada do metrô Anhangabaú e entrada/saída do Terminal Bandeira), início da Av. 9 de Julho (lado par) e Rua Álvaro de Carvalho até a Rua Martins Fontes.

Entre as providências solicitadas estão:

– Calçadas: lavagem com produto que tire a sujeira pesada. Varrição com equipamentos corretos e em intervalos menores.

– Lixo: horários de coleta do comércio diferenciados. Controle de descarte irregular. Pontos viciados.

– Lixeiras: troca e instalação de lixeiras fixas na calçada.

– Árvores e Floreiras: jardinagem ao redor das árvores existentes.

– Ponto de ônibus: lavagem e limpeza.

– Troca de placas de sinalização danificadas.

– Restauro dos postes antigos e troca de lâmpadas.

– Limpeza do Monumento a Carlos Gomes e Ladeira da Memória.

– Pintura da sinalização de solo e da ciclovia.

– Lavagem dos bancos e pintura em verniz da madeira.

– Viatura e ronda preventiva no período diurno e noturno.

– Acolhimento de pessoas em situação de rua.

– Criação da Inspetoria de Apoio ao Turista (Polícia Turística da GCM)

– Criação do Guarda Mediador de Conflitos (GCM)

– Uso a ser dado aos imóveis desocupados

As organizações parceiras entendem que essa revitalização vai gerar moradia, turismo, comércio e serviços e vai refletir no aumento da oferta de emprego e renda na região.

A entidades parceiras do Comitê “Todos Pelo Centro” são: SINCOVAGA-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, de mercados, armazéns, mercearias, empórios, mercadinhos, quitandas, frutarias, sacolões, laticínios, minimercados, supermercados, hipermercados, adegas, tabacarias, bombonieres, lojas de bebidas, de ração animal, de suplemento alimentar, de produtos naturais de dietéticos, de congelados, de delicatessen e de conveniência do estado de São Paulo), SINDIÓPTICA-SP (Sindicato do comércio varejista de material óptico, fotográfico e cinematográfico no estado de São Paulo), SINDILOJAS-SP (Sindicato do comércio varejista e lojista do comércio de São Paulo), SINDCONT-SP (Sindicato dos contabilistas de São Paulo), SINDRESBAR-SP (Sindicato de restaurantes, bares e similares de São Paulo), SINDHOTEIS-SP (Sindicato das empresas de hotelaria e estabelecimentos de hospedagem do município de São Paulo e Região Metropolitana), SECSP (Sindicato dos comerciários de São Paulo), SINDETUR-SP (Sindicato empresas de turismo do estado de São Paulo), SINDEGTUR-SP (Sindicato estadual dos guias de turismo de São Paulo), SETETUR-SP (Sindicato dos empregados em turismo de São Paulo), SINDINUTRI-SP (Sindicato dos nutricionistas do estado de São Paulo), SINCOMAVI-SP (Sindicato do comércio varejista de material de construção, maquinismos, ferragens, tintas, louças e vidros da Grande São Paulo), FAESP (Confederação da Agricultura do estado de São Paulo), FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP, UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), SESI (Serviço Social da Indústria), ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS e IACTOS Restauro Ltda.