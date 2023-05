Cuidado com a saúde bucal auxilia na prevenção de doenças

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Os cuidados com a saúde bucal vão além de questões estéticas. A boca abriga mais de 700 tipos de bactérias, que podem provocar cáries, gengivite e periodontite. Um estudo realizado pelo Instituto do Coração (Incor) em 2019 destacou que 45% das doenças do coração e 36% das mortes por problemas cardíacos têm origem dental.

Por meio da inflamação da gengiva (gengivite) e a inflamação dos ligamentos e ossos que dão suporte aos dentes (periodontite) é possível que as bactérias da boca entrem na corrente sanguínea, vindo a causar diversas doenças cardíacas.

O brasileiro passou a entender a importância do cuidado com a saúde bucal. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), atualmente são mais de 30 milhões de pessoas com planos exclusivamente odontológicos no país.

Além disso, a busca por planos odontológicos na internet cresceu 28% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da ANS, o número de beneficiários exclusivos aumentou cerca de 76% entre 2011 e 2022.

Um estudo realizado pela AON em 2021 avaliou mais de 800 empresas de 30 segmentos e identificou que 91,7% das empresas no Brasil já oferecem planos odontológicos para seus colaboradores. Número em linha com uma pesquisa realizada em 2020 pelo Núcleo de Estudos Sodexo, que aponta o plano odontológico como o terceiro benefício mais desejado entre os colaboradores.

“Ter um plano odontológico vai além da busca por um sorriso bonito, o cuidado com a saúde bucal está diretamente ligado à prevenção. O brasileiro passou a compreender a importância do cuidado com a saúde bucal”, comenta Solange Moretto, Superintendente Comercial de Parcerias da SulAmérica.

A executiva destaca que, a partir do momento que possui um plano odontológico, o beneficiário passa a visitar o profissional com mais frequência “E essa manutenção regular auxilia na prevenção do desenvolvimento de problemas cardíacos e outras doenças. O plano odontológico compensa também na questão de valores, já que a mensalidade pode sair mais em conta do que um simples procedimento em uma clínica particular”, finaliza.