Delta-Q Technologies começa produção total do seu carregador de bateria de 3,3 kW

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

A Delta-Q Technologies (Delta-Q), líder em soluções de carregamento de bateria para veículos elétricos e equipamentos industriais, anunciou que seu inovador carregador de potência média, o XV3300, está agora em produção em escala total. Com seu exclusivo design 3 em 1, esse sistema de carregamento altamente eficiente integra um carregador de bateria de 3,3 kW, um conversor CC/CC de 500 W para alimentar as cargas auxiliares dos veículos e uma interface com as estações de carregamento de VE. Essas características-chave, em um design reforçado com certificação IP67, fornece aos OEMs (fabricantes originais do equipamento) um pacote atrativo para simplificar a eletrificação das suas aplicações não rodoviárias.

“Nenhum outro carregador de 3,3 kW no mercado também inclui um conversor CC/CC para cargas de CC auxiliares e uma interface de carregamento com o equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE, electric vehicle supply equipment) em um tamanho tão compacto”, afirmou Mourad Chergui, gerente de produto sênior da Delta-Q. “À medida que iniciamos a produção em escala total, podemos começar a suprir a demanda substancial que recebemos desde a primeira vez em que anunciamos o desenvolvimento inicial.”

A solução de carregamento de 3,3 kW está disponível em modelos de CC de 58,8, 65 e 120 volts e é escalonável, permitindo que os OEMs combinem até três carregadores para potencializar os níveis a até 10 kW. O XV3300 usa algoritmos complexos para fornecer uma carga precisa às baterias de várias composições químicas e tensões, maximizando a vida da bateria e otimizando o tempo de carga.

Entre as características e benefícios principais do carregador XV3300 estão:

Alta confiabilidade: O carregador de bateria XV3300 é compacto, robusto e com certificação IP67. Foi testado para choque e vibração na categoria automotiva. O invólucro de alumínio fundido totalmente vedado protege o carregador contra poeira, líquidos e os efeitos de imersão em até um metro de água.

O carregador de bateria XV3300 é compacto, robusto e com certificação IP67. Foi testado para choque e vibração na categoria automotiva. O invólucro de alumínio fundido totalmente vedado protege o carregador contra poeira, líquidos e os efeitos de imersão em até um metro de água. Proteção aprimorada: O XV3300 é um carregador de baixa voltagem que carrega, de forma ideal, baterias com todas as composições químicas e tensões nominais entre 48 V e 120 V. É também protegido contra curtos-circuitos, sobretensão e sobreaquecimento para garantir a operação segura.

O XV3300 é um carregador de baixa voltagem que carrega, de forma ideal, baterias com todas as composições químicas e tensões nominais entre 48 V e 120 V. É também protegido contra curtos-circuitos, sobretensão e sobreaquecimento para garantir a operação segura. Opções flexíveis de potência: O XV3300 é escalonável e pode ser emparelhado de forma a fornecer entre 3,3 kW a 10 kW de potência para opções de carregamento mais rápido. Também está disponível como um carregador integrado e externo, fornecendo flexibilidade adicional aos OEMs.

O XV3300 é escalonável e pode ser emparelhado de forma a fornecer entre 3,3 kW a 10 kW de potência para opções de carregamento mais rápido. Também está disponível como um carregador integrado e externo, fornecendo flexibilidade adicional aos OEMs. Conversor CC/CC integrado: Fornece potência auxiliar para operar acessórios dos veículos, como ar-condicionado, controladores, luzes, setas, navegação e dispositivos de comunicação. Também elimina a necessidade de um conversor CC/CC externo, economizando espaço e custo aos OEMs e operadores de equipamentos.

Fornece potência auxiliar para operar acessórios dos veículos, como ar-condicionado, controladores, luzes, setas, navegação e dispositivos de comunicação. Também elimina a necessidade de um conversor CC/CC externo, economizando espaço e custo aos OEMs e operadores de equipamentos. Interface das estações de carregamento de VE: O XV3300 está em conformidade com o SAE J1772 (níveis 1 e 2) e com o IEC 61851 (modos 2 e 3) para carregamento em estações de EVSE AC padrão na América do Norte e na Europa. Essa característica fornece aos usuários finais mais opções de carregamento e dá aos veículos maior flexibilidade.

Para se registrar para receber atualizações sobre o carregador de bateria XV3300 ou para detalhes específicos, incluindo especificações do produto, acesse https://connect.delta-q.com/xv3300.

Sobre a Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies está carregando o futuro e impulsionando a transição do mundo para a energia elétrica. Projetamos, testamos e fabricamos colaborativamente robustos carregadores de baterias que melhoram o desempenho dos veículos e maquinário industrial de propulsão elétrica dos nossos clientes. Como o fornecedor de escolha para OEMs de primeiro nível, nosso apoio ao cliente e experiência em engenharia orientam nossos clientes no processo de eletrificação para um mundo sustentável.

A Delta-Q faz parte do ZAPI GROUP de empresas, e estamos sediados em Vancouver, Canadá. Nossa equipe e distribuição abrangem cinco continentes, atendendo a setores como os de carrinhos de golfe elétricos, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo, mobilidade elétrica, equipamentos para manutenção de pisos, veículos utilitários/recreativos, e novos mercados, como construção e equipamento externo de energia. Acesse www.delta-q.com ou acompanhe as atualizações da empresa no LinkedIn para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005783/pt/

Contato:

Para consultas de mídia:

Carley Gray, Communiqué PR

Tel.: 206-282-4923 ext. 114

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE