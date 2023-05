Diligent lança Board Reporting for ESG, oferecendo aos diretores uma visão clara e consistente sobre o desempenho climático em meio a CSRD e os próximos requisitos de divulgação climática da SEC

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Diligent, líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, anunciou hoje o lançamento do Board Reporting for ESG (Relatórios de Diretoria para ESG), um painel de controle inédito que combina dados de desempenho com inteligência de mercado para proporcionar uma visão abrangente da postura ambiental, social e de governança (ESG) de uma organização. Criado na única plataforma que oferece ferramentas para respaldar uma organização em toda a sua jornada de GRC, o Board Reporting for ESG pode ser adaptado para captar o clima de uma organização e outros dados ESG. Isto permite que profissionais de sustentabilidade se concentrem em dados que importam, ao fornecer relatórios em um formato de fácil compreensão para o conselho executivo e diretores da empresa.

“Coletar e organizar uma quantidade imensa de dados climáticos é desafiador, e apresentar um histórico claro e convincenteàdiretoria é ainda mais difícil”, disse Amanda Carty, Diretora Geral de ESG e Inteligência de Dados da Diligent. “O Board Reporting for ESG elimina suposições dos relatórios climáticos, equipando profissionais com informações corretas para compartilhar e permitindo que executivos e membros de conselho vejam o panorama completo, para que gastem menos tempo tentando decifrar informações complexas e mais tempo concentrados na veracidade de informações e dados para impulsionar a organização.”

O Board Reporting for ESG beneficia tanto líderes funcionais como membros de conselho, tornando a coleta de dados mais eficiente para que profissionais de sustentabilidade possam trazer clareza sem precedentesàalta diretoria e, por fim, aos membros do conselho. Os líderes funcionais podem personalizar modelos para satisfazer necessidades exclusivas de sua organização ou usar modelos de relatórios prontos para uso, a fim de inserir dados de desempenho de ESG mais importantes aos diretores corporativos.

As principais características incluem:

Painéis de relatórios prontos para diretoria concebidos para oferecer informações sobre a relação entre o desempenho da empresa e a percepção das partes interessadas sobre sustentabilidade e ESG.

Avanço quanto às metas de carbono, divulgações de pontos de referência de pares e emissões de escopo 1, 2 e 3 da Diligent ESG, a solução de ESG mais abrangente do mercado.

Pontuações de ESG da Clarity AI e S&P Global, comparadas com as médias do setor para oferecer informações sobre como uma organização está se equiparando com seus concorrentes.

Melhores práticas e materiais de treinamento para apresentaçãoàdiretoria, incluindo acesso a certificações de Liderança Climática e Liderança em ESG líderes no setor da Diligent.

“A SEC está incentivando as diretorias a terem supervisão de qualidade com conhecimento profundo e você não pode ser apenas um generalista, você deve se educar e é aí onde a Diligent pode ajudar os diretores”, disse Catherine Lego, Diretora do Conselho da Cirrus Logic e Software Guidewire.

Para saber mais sobre como a Diligent pode ajudar sua organização a simplificar os relatórios a nível de diretoria sobre ESG e em toda a sua empresa, acesse seu Board Reporting Toolkit.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS para governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. Sua missão é capacitar mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselho bem como líderes com uma visão holística das práticas de GRC de suas organizações para que possam tomar melhores decisões com mais rapidez. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230502005352/pt/

Contato:

Para mais informação:



Julia Hanbury

Gerente de Comunicações Sênior na Diligent

+1 (604) 669-4225

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE