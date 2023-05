Em sua 16ª edição, Expopostos & Conveniência tem 70% da planta comercializada

Compartilhe Facebook

5 de maio de 2023.

A 16ª Expopostos & Conveniência, maior evento de postos de serviços, equipamentos, lojas de conveniência e food service da América Latina, programada para 14 a 16 de agosto de 2024, no São Paulo Expo, já tem 70% da planta comercializada.

O resultado, de acordo com a GL Events, organizadora da feira, é o melhor de todas as edições até agora. Ele foi conquistado nos dias 28 e 29 de março, durante o lançamento do evento.

Tatiana Zaccaro, diretora de unidade da GL Events, diz que o número mostra a importância da 16ª ExpoPostos & Conveniência para o setor. “Com mais de 20 anos de trajetória, o evento concentra players do mercado e está consolidada em todo o setor na América Latina. O encontro lança tendências e aponta para o futuro. Todo o mercado está presente para fechar negócios. O lançamento dá muitas expectativas positivas para 2024, que contará com um espaço até 30% maior”, destaca.

James Thorp Neto, presidente da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), também vê o lançamento da ExpoPostos & Conveniência como um sucesso. “Estamos muito satisfeitos. Toda essa movimentação demonstra como será a ExpoPostos & Conveniência 2024. É o evento mais importante da revenda e faremos o nosso melhor para levar informação, promover o networking e mostrar as tendências do setor”.

Bruno Rosas, presidente da Abieps (Associação Brasileira das Empresas de Equipamentos e de Serviços para o Mercado de Combustíveis e de Conveniência) concorda e lembra que o mercado acompanhou essa evolução nos últimos 20 anos. “Se olharmos para 20 anos atrás, os postos eram muito focados na venda de combustíveis, assim como são hoje. Mas, houve uma evolução para outros serviços como lavagem, troca de óleo, loja de conveniência, mercado de eletrificação dos automóveis, que está entrando no país, e meios de pagamento”.

Para o dirigente, a Expopostos é a vitrine de tudo isso. “É a hora que mostramos o que está acontecendo e o que vem por aí como tendência. Nosso setor absorveu muito essa prática de experimentar novas tecnologias. Então, as empresas aproveitam a Expopostos para apresentar protótipos e ter informações se elas vão seguir adiante. A própria revenda aprende muito nos Fóruns e nas Arenas de Conhecimento que ocorrem durante o evento. Existe muita aprendizagem e troca de conhecimento na Expopostos”.

Estímulo para o mercado

Presente desde a primeira edição, Sandro Albano, diretor comercial da Zeppini, empresa desenvolvedora, produtora e comercializadora de equipamentos para postos de serviços, entende que a feira, pela sua tradição, é a grande estimuladora do crescimento do mercado. “Participamos há mais de 20 anos e ficamos felizes de participar mais uma vez do maior evento do setor na América Latina. Muito nos honra estar aqui. O mercado está fortificado depois do período mais crítico da pandemia, com vendas crescentes e com a expectativa de que siga evoluindo sempre”.

Daniel Santini, gerente nacional de vendas da Gilbarco Veeder Root, fornecedora de equipamentos para distribuidores de combustível, sistemas de ponto de vendas, sistemas de pagamento, merchandising de pátio e serviços de suporte, lembra que a edição de 2022 foi histórica devido ao movimento de visitantes e a geração de negócios. “É o evento mais importante que temos, um grande gerador de bons negócios. Para nós, é um dos mais importantes no mundo todo. Concretizamos várias vendas na feira de 2022. Foi uma edição histórica e esperamos que aconteça o mesmo, ou ainda melhor, em 2024”.

Novidades em 2024

A Expopostos & Conveniência é uma feira de negócios bienal. A próxima edição será realizada entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024. Entre as novidades, o espaço físico da feira será mais amplo e passará a ocupar três pavilhões do São Paulo Expo, com uma área 20% maior em relação à edição de 2022, que reuniu mais de 200 marcas expositoras e um público qualificado de mais de 23 mil visitantes.

A expansão do espaço físico também engloba o Fórum Internacional, que ocorre paralelamente à feira. Na última edição, todas as 1.000 entradas se esgotaram e, por isso, ele passará a receber 1.500 pessoas em 2024. Especialistas, tanto nacionais como internacionais, irão abordar as principais tendências do mercado e as novas tecnologias disponíveis para o setor.

Além disso, durante a feira haverá duas Arenas do Conhecimento, que são espaços de destaque para os expositores exibirem os lançamentos de produtos, novas tecnologias e soluções, inovações, cases de sucesso de forma gratuita aos visitantes.

“A nova identidade visual da Expopostos & Conveniência também é prova desse esforço constante de nossa equipe em oferecer aos visitantes e expositores o que há de mais inovador em produtos e serviços e as discussões mais relevantes do mercado nacional e internacional”, complementa Renata Sahd, gerente da Expopostos.

