Fast Company Nomeia Experian Go uma Ideia que Muda o Mundo

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Pelo segundo ano consecutivo, a Experian foi reconhecida com o prestigiado World Changing Ideas Award 2023 (Prêmio Ideias que Mudam o Mundo 2023) da Fast Company pelo uso de tecnologia inovadora da empresa, a fim de promover a inclusão financeira.Experian Go™, um programa gratuito que capacita “invisíveis de crédito” a definir sua identidade financeira em minutos, foi nomeado um dos homenageados deste ano.

Fast Companycom seu World Changing Ideas Award comemora as ideias mais impactantes e inovadoras que têm o “potencial de impulsionar mudanças reais”. O Experian Go atende a uma necessidade crucial, ao oferecer às pessoas sem histórico de crédito ferramentas necessárias para participar do sistema financeiro e gerenciar melhor seu crédito.

“Receber este prêmio pelo segundo ano consecutivo valida nosso trabalho no desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras que ajudam clientes em sua jornada financeira”, disse Jennifer Schulz, Diretor Executivo da Experian na América do Norte. “O Experian Go já ajudou dezenas de milhares de novos clientes a criar um relatório de crédito Experian, um primeiro passo crucial para bens de consumo como comprar um carro ou locar um apartamento.”

Por que o Experian Go é importante?

Quase 50 milhões de clientes têm um histórico de crédito inexistente ou limitadoi. Sem um relatório de crédito existente, os credores não podem verificar facilmente a identidade de um cliente, e estes clientes podem não conseguir acessar o crédito a taxas justas e acessíveis. Lançado no ano passado nos EUA, o Experian Go permite que os clientes obtenham seu primeiro FICO® Scoreii sem entrar em dívidas. O programa funciona no aplicativo móvel da Experian, removendo uma barreira significativa para quem não possui ou tem acesso fácil a um computador. Ele permite que milhões de invisíveis de crédito de diversas populações comecem a possuir crédito em minutos mediante uma interface de usuário gráfica intuitiva e com instruções úteis.

“É emocionante ver a criatividade e a inovação que as organizações aplicam para solucionar alguns dos problemas mais prementes de nossa sociedade, e estes prêmios visam ampliar a inovação empregada para enfrentar estes grandes desafios”, disse Brendan Vaughan, editor-chefe da Fast Company. “Nossos jornalistas identificaram algumas das iniciativas mais engenhosas, que esperamos tenham um impacto significativo e levem outras pessoas a se unirem para fazer parte da solução.”

O prêmio da Experian Go segue o reconhecimento do ano passado da Experian Boost® iii, um recurso inédito concebido para ajudar clientes a melhorar seu perfil de crédito e prosperar financeiramente, no World Changing Ideas Awards 2022 da Fast Company.

Milhões de pessoas se conectaram ao Experian Boost para melhorar seu FICO® Score, ao relatar seus pagamentos pontuais de serviços de utilidade pública, telecomunicações / telefone e transmissão digital de vídeos. Ao dar aos clientes controle sobre seu crédito, eles podem fazer um progresso real e substancial em sua jornada de saúde financeira, obtendo “crédito” para pagar as contas em dia. A solução inovadora aborda a desigualdade e a exclusão da economia de crédito, permitindo que os clientes adicionem um histórico de pagamentos positivos diretamente em seu arquivo de crédito da Experian e impulsionem potencialmente seu FICO® Score instantaneamente.

World Changing Ideas é um dos principais programas de premiação anual da Fast Company, tendo como foco o bem social, buscando elevar produtos acabados e encorajar conceitos que tornam o mundo melhor. Um grupo de juízes de vários setores escolhe vencedores, finalistas e menções honrosas com base na viabilidade e no potencial de impacto. Com as metas de premiar a engenhosidade e fomentar a inovação, a Fast Company chama a atenção para ideias com grande potencial e as ajuda a expandir seu alcance para inspirar mais pessoas a começarem a trabalhar na solução de problemas que afetam a todos.

Sobre a Experian

A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filhoàfaculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Temos 21.700 pessoas operando em 30 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, estamos cotados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e fazemos parte do Índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou acesse nosso centro mundial de conteúdos em nosso blog de notícias internacionais para obter as últimas notícias e informações do Grupo.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

_____________________________



iInclusão Financeira e Acesso ao Crédito pela Experian e Oliver Wyman, outubro de 2021



ii Pontuação de crédito calculada com base no modelo FICO® Score 8. Seu credor ou seguradora pode usar um FICO® Score diferente do FICO® Score 8 ou outro tipo de pontuação de crédito. Saiba mais.



iii Os resultados irão variar. Nem todos os pagamentos são elegíveis para aumento. Alguns usuários podem não receber uma melhor pontuação ou chances de aprovação. Nem todos os credores usam arquivos de crédito da Experian e nem todos os credores usam pontuações afetadas pelo Experian Boost. Saiba mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230503005326/pt/

Contato:

Michael Troncale



Relações Públicas Experian



1 714 830 5462



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE