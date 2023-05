Fisioterapeuta propõe abordagem holística no tratamento da dor nas costas

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

É provável que alguém, em algum momento da vida, se queixe de dores nas costas. Os especialistas, como osteopatas, fisioterapeutas e ortopedistas, oferecem orientações para que as pessoas possam evitar que essas dores apareçam.

A dor nas costas é algo comum e pode ser provocada por diferentes questões, como esforços repetitivos, postura inadequada ou problemas mais sérios, como hérnia de disco, fraturas e tumores.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 80% da população mundial pode sofrer com problemas na coluna, sendo esta a segunda maior causa de aposentadoria por invalidez no Brasil. Esse alto percentual está relacionado principalmente ao estilo de vida sedentário e aos maus hábitos nas atividades do dia a dia.

“A dor crônica que mais afeta os brasileiros é musculoesquelética, como a dor na coluna irradiada para braços e pernas, ocasionada por má postura, processos degenerativos e sedentarismo. Acredito na eficácia de uma abordagem holística para o tratamento da dor, associando fisioterapia, quiropraxia e acupuntura. Adotar uma postura corporal adequada no dia a dia, assim como um estilo de vida saudável para evitar o sobrepeso, praticar atividade física com regularidade e realizar alongamentos, são medidas que previnem o surgimento das dores nas costas”, explica a fisioterapeuta Amélia Garcia, proprietária da clínica Yellow Saúde.

A fisioterapeuta explica que é importante que uma pessoa que sofra com dores nas costas busque a orientação de um especialista para compreender o que pode estar acontecendo e, assim, iniciar o tratamento mais adequado.