Hub brasileira apresenta cases em eventos internacionais de construção civil

Em Madrid, no REBUILD 2023, foram abordados temas como construção extra local, sustentabilidade e inovação de materiais e digitalização. A presença da Conexão BIM no evento proporcionou novas descobertas acerca das últimas tendências, soluções e sistemas na área de construção, que contou com 400 marcas expositoras. “Estar presente no REBUILD é ganhar referências para o futuro da construção, principalmente nós, profissionais que buscamos e promovemos a competitividade e a inovação”, comenta Késia, a partir da experiência no fórum, que reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre expositores e compradores.

Durante o REBUILD, a equipe teve a oportunidade de se conectar com figuras influentes do setor, como as autoridades do governo espanhol Juan Tejeador Carnero e Jesús Manuel Gómez García, além da brasileira Daniela España, diretora do BIM Brasil, responsável pela apresentação dos cases brasileiros premiados no 4° BIM CREA-SC.

O principal motivador para essa missão à Europa foi a premiação obtida pelos vencedores do prêmio BIM de projetos, brindados com a inscrição e participação no REBUILD, cedida pelo arquiteto Ignasi Perez, diretor do evento Rebuild. Este prêmio acontece todos os anos dentro da agenda de eventos do BIM CREA-SC. A conexão foi estabelecida por Daniela España, brasileira e um dos grandes nomes em Barcelona, com diversos projetos de disseminação através da BIM BRASIL.

O último compromisso foi a palestra realizada na Empresa de Mobilidade de Lisboa (EMEL). Estiveram presentes os principais técnicos do setor de projetos, dentre eles a engenheira Célia Penedo e a diretora Rita Gonçalves. Após a apresentação, a diretora decidiu dar início ao processo de implementação dos projetos. Além disso, foi acordado o desenvolvimento de um projeto em parceria com a equipe da LIGA BIM Prefeituras, em apoio à EMEL. “É mais que um presente para nós e consagra essa viagem como simplesmente sensacional,” diz Késia Alves. “Levamos agora na bagagem muitas experiências, conexões e também oportunidades de desenvolver um grande projeto, em parceria com Portugal. Será incrível”, finaliza a engenheira.

Reconhecida como especialista no ramo da construção civil brasileira, Késia Alves tem vasta experiência em Building Information Modeling (BIM). Iniciando sua carreira no mercado em 2005, foi na empreiteira CONENGE (SC), onde aprendeu a base de gestão, planejamento e controle de obras de infraestrutura, atuando em projetos para grandes clientes como a Petrobras. Segundo Késia Alves, o BIM no Brasil está em um estágio estruturado em relação a vários países da América do Sul. “O país tem uma estratégia Nacional de disseminação, com quatro estados em desenvolvimento de planos de implementação, sendo eles SC, RS, PR e MG, e diversos órgãos públicos já exigindo BIM em suas contratações”, explica ela. “Bancos e entidades de fomento também já entenderam a importância da tecnologia, com decretos, leis, e iniciativas da sociedade civil, ABDI, Senai, CONFEA, CAU e SINAENCO”, conclui.