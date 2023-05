ISG publicará relatório sobre fornecedores de MarTech no Brasil que auxiliam empresas a atrair consumidores e fechar vendas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia, lançou um estudo de pesquisa examinando fornecedores de tecnologia de marketing (MarTech) que ajudam as empresas a conquistar a fidelidade de clientes e impulsionar as vendas no turbulento mercado brasileiro.

Os resultados do estudo serão publicados no abrangente relatório ISG Provider Lens™ MarTech Service Providers 2023, com lançamento previsto para setembro. O estudo avaliará empresas que fornecem tecnologias e serviços para ajudar as empresas a alavancar o marketing digital, incluindo serviços estratégicos, publicidade digital, recursos de conteúdo, análise de dados e muito mais.

Os compradores corporativos poderão usar as informações do relatório para avaliar seus relacionamentos atuais com fornecedores, possíveis novos compromissos e ofertas disponíveis, enquanto os consultores do ISG usam as informações para recomendar fornecedores aos clientes da empresa.

As expectativas do consumidor brasileiro estão voltando aos níveis pré-pandemia, enquanto as altas taxas de juros afetam os orçamentos e o poder de compra do consumidor. Para prosperar nesse ambiente flutuante, as empresas precisam de marketing digital que priorize conteúdo personalizado e consistente para impulsionar as vendas, a fidelidade e o reconhecimento da marca. E eles precisam simplificar suas plataformas MarTech; mais de 80 por cento dos profissionais de marketing em todos os setores estão focados na consolidação de sistemas devidoàinfinidade de soluções que adquiriram ao longo do tempo.

“As empresas precisam de parceiros MarTech que possam oferecer programas de marketing omnicanal baseados em análises que cruzem o digital e o físico para fornecer resultados finais”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os fornecedores de MarTech combinam a criatividade dos profissionais de marketing com tecnologia avançada, incluindo IA, ML e realidade mista, para ajudar as empresas a conquistar novos clientes.”

A ISG distribuiu pesquisas para mais de 100 fornecedores MarTech que atendem o mercado brasileiro. Trabalhando em colaboração com os consultores globais do ISG, a equipe de pesquisa produzirá seis quadrantes representando os serviços e produtos digitais que a empresa típica compra com base na experiência do ISG trabalhando com seus clientes. Os seis quadrantes são:

Strategic MarTech Services, avaliando fornecedores que ajudam os clientes a otimizar os resultados do marketing digital. Os fornecedores neste quadrante analisam o desempenho de marketing digital de uma empresa para identificar áreas de melhoria, abrangendo atendimento ao cliente, transformação digital, estratégia omnichannel, aprendizado de máquina/IA, conformidade, segurança e muito mais.

Digital Presence & Digital Ads , avaliando fornecedores que ajudam os clientes a otimizar os resultados da publicidade digital, incluindo pesquisa, exibição, vídeo, áudio, anúncios programáticos e publicidade baseada em localização. A experiência desses fornecedores se estende ao marketing de mensagem direta via e-mail, SMS, WhatsApp e mídia social, bem como métricas e coleta de dados.

, avaliando fornecedores que ajudam os clientes a otimizar os resultados da publicidade digital, incluindo pesquisa, exibição, vídeo, áudio, anúncios programáticos e publicidade baseada em localização. A experiência desses fornecedores se estende ao marketing de mensagem direta via e-mail, SMS, WhatsApp e mídia social, bem como métricas e coleta de dados. Digital Experience & Content , examinando fornecedores de serviços para otimizar as taxas de conversão, incluindo design e prototipagem de interface, marketing de conteúdo personalizado, AR/VR e chatbots. Os principais fornecedores oferecem experiências personalizadas para consumidores individuais usando ferramentas como teste A/B e tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina.

, examinando fornecedores de serviços para otimizar as taxas de conversão, incluindo design e prototipagem de interface, marketing de conteúdo personalizado, AR/VR e chatbots. Os principais fornecedores oferecem experiências personalizadas para consumidores individuais usando ferramentas como teste A/B e tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina. Social & Relationship , avaliando fornecedores de serviços para mover clientes em potencial através de um funil de marketing usando conteúdo valioso em todas as etapas. Esses fornecedores criam, gerenciam e distribuem conteúdo em canais digitais, incluindo eventos online, vídeos de mídia social e comunidades de clientes. Os fornecedores realizam monitoramento de mídia social para análise de sentimento.

, avaliando fornecedores de serviços para mover clientes em potencial através de um funil de marketing usando conteúdo valioso em todas as etapas. Esses fornecedores criam, gerenciam e distribuem conteúdo em canais digitais, incluindo eventos online, vídeos de mídia social e comunidades de clientes. Os fornecedores realizam monitoramento de mídia social para análise de sentimento. Digital Commerce Optimization , avaliando fornecedores que implantam e executam operações de comércio eletrônico e mercado online para otimizar as vendas e criar fidelidade do cliente, com soluções para preços, monitoramento do desempenho da loja, gerenciamento de estoque e recompensas do cliente.

, avaliando fornecedores que implantam e executam operações de comércio eletrônico e mercado online para otimizar as vendas e criar fidelidade do cliente, com soluções para preços, monitoramento do desempenho da loja, gerenciamento de estoque e recompensas do cliente. Analytics and Intelligence,avaliando fornecedores de serviços e tecnologias para coletar e analisar dados sobre compradores online e offline, para que os clientes possam entender melhor o comportamento de seus clientes e otimizar os resultados de negócios. As ofertas incluem ferramentas de análise, plataformas de gerenciamento de dados, análise da web e previsão do comportamento do consumidor.

O relatório cobrirá o mercado de tecnologia de marketing do Brasil e examinará os produtos e serviços disponíveis. O analista do ISG Mauricio Ohtani será o autor.

Uma lista de fornecedores identificados e mais detalhes sobre o estudo estão disponíveis nesta brochura digital. As empresas não listadas como prestadoras de serviços da MarTech podem entrar em contato com o ISG e pedir para serem incluídas no estudo.

Todas as avaliações do ISG Provider Lens™ agora apresentam dados novos e expandidos de experiência do cliente (CX), que medem a experiência real da empresa com serviços e soluções de fornecedores específicos, com base na pesquisa contínua de CX do ISG. Os clientes corporativos que desejam compartilhar sua experiência sobre um fornecedor específico são incentivados a se registrar aqui para receber um de pesquisa personalizada. Os participantes receberão uma cópia deste relatório em troca de seus comentários.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005745/pt/

Contato:

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Press para ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE