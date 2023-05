Inauguração na Tríplice Fronteira deve beneficiar Foz

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2023.

Puerto Iguazú, cidade argentina fronteiriça à Foz do Iguaçu, inaugurou em março a terceira unidade do Hard Rock no município. O novo empreendimento fica na zona de embarque do aeroporto, no piso superior, e inclui um Hard Rock Café e um Hard Rock Shop. Segundo a empresa, as novas instalações devem gerar mais de 150 postos de trabalho.

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, além de beneficiar a cidade argentina, a abertura da unidade do Hard Rock Café no aeroporto de Puerto Iguazú deve desempenhar um impacto positivo para o turismo e para o setor da hotelaria de Foz do Iguaçu.

“Sempre que surge um novo atrativo, seja ele para contemplação, diversão ou, até mesmo um restaurante conhecido mundialmente, que no caso é o Hard Rock Café, faz com que o turista tenha interesse em conhecer e dedicar o seu tempo para visitar”, observa. “Como consequência, o turista acaba permanecendo um período maior na cidade, o que beneficia diversos segmentos”, diz ele.

Ainda de acordo com o empresário, o movimento na Tríplice Fronteira se reflete na ocupação hoteleira de Foz. “A facilidade de se locomover nesse espaço, em uma baixo período de tempo, faz com que toda a rede hoteleira dos três países tenha uma ocupação bem maior”. Segundo estimativas, a Tríplice Fronteira recebeu entre 3 a 4 milhões de pessoas em 2022.

O sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel destaca que, na região do Paraguai, os hotéis acabam recebendo hóspedes brasileiros que têm interesse em fazer compras, além de pessoas que vão ao cassino jogar.

Da mesma forma, na região de Foz do Iguaçu, os hotéis recebem uma grande quantidade de hóspedes do Paraguai que visitam a cidade brasileira seja para lazer, para fazer compras, cuidar da saúde ou para aproveitar os resorts de Foz.

“Os argentinos que visitam a cidade se hospedam em Foz do Iguaçu para aproveitar dos seus restaurantes, cultura e, principalmente, do café da manhã dos nossos hotéis, pois são bem mais completos”, explica.

Segundo Mendes, os brasileiros que visitam os hotéis em Puerto Iguazú, por sua vez, costumam se hospedar para aproveitar os cassinos e os espaços gastronômicos. “A Tríplice Fronteira também movimenta alguns hotéis que ficam na região da Mata Atlântica, bem próximos ao Rio Iguaçu”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.hoteldelreyfoz.com.br/